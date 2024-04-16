روسيا ترد على اقتراح فرنسا "هدنة أولمبية"

اعتبرت روسيا أن أوكرانيا قد تستغل "الهدنة الأولمبية" لإعادة تجميع صفوفها وإعادة التسلح.

جاء ذلك، في رد من الكرملين اليوم الثلاثاء، على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى هدنة من الصراعات الدولية خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس، حسب "رويترز".

ويُعد تعليق النزاعات المسلحة بموجب "هدنة أولمبية" تقليدا قديما. وقال ماكرون في مقابلة أمس الإثنين، إنه سيعمل على تحقيق ذلك عندما تستضيف باريس الألعاب الصيفية في الفترة من 26 يوليو/ تموز إلى 11 أغسطس/ آب المقبلين.

وردا على سؤال حول هذا الأمر، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين والجيش الروسي "لاحظا كقاعدة، أن نظام كييف يستخدم مثل هذه الأفكار والمبادرات لمحاولة إعادة تجميع صفوفه وإعادة التسلح وما إلى ذلك. وهكذا".

ولم يذكر بيسكوف أي حالة محددة تصرفت فيها أوكرانيا بهذه الطريقة.

ولم يستبعد بيسكوف عقد هدنة أولمبية، لكنه قال إنه لم يتخذ أحد بعد أي خطوات رسمية في هذا الصدد.

ولم تتغير الخطوط الأمامية في أوكرانيا بشكل كبير منذ أواخر عام 2022، لكن روسيا استعادت زمام المبادرة منذ الاستيلاء على بلدة أفدييفكا في فبراير.