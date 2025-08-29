روسيا تحذر من الضمانات الأمنية الغربية لأوكرانيا

قالت روسيا الجمعة، إن المقترحات الغربية بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا من شأنها أن تزيد خطر الصراع بين موسكو والغرب من خلال تحويل كييف إلى "مصدر استفزازات استراتيجي" على حدود روسيا.

ويعمل حلفاء أوروبيون لأوكرانيا على إعداد مجموعة من الضمانات الأمنية التي قد تدرج ضمن تسوية سلام محتملة، تهدف إلى حماية كييف من أي هجوم روسي محتمل في المستقبل، بحسب "رويترز".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس إنه يتوقع تحديد إطار الضمانات الأمنية في وقت قريب قد يكون الأسبوع المقبل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الجمعة "الضمانات الأمنية يجب أن تقوم على تفاهم مشترك يراعي المصالح الأمنية لروسيا".

وذكرت خلال مؤتمر صحفي في موسكو أن المقترحات الحالية "أحادية الجانب ومصممة بوضوح لتحجيم روسيا".

وأضافت "هذا المسار (من المقترحات) ينتهك مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة ويضع كييف في موقع مصدر للاستفزازات الاستراتيجية على حدود روسيا، ما يزيد خطر انزلاق (حلف شمال الأطلسي) إلى صراع مسلح مع بلادنا".

وقالت موسكو من قبل إنها لا تحبذ المقترحات الأوروبية، ولن تقبل بأي وجود لقوات حلف شمال الأطلسي على الأراضي الأوكرانية.