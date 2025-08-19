تركيا.. إحراق سيارة قبيل اجتماع بشأن حل "العمال الكردستاني" (فيديو)

أُضرمت النيران في سيارة قرب البرلمان التركي اليوم الثلاثاء، قبيل اجتماع بشأن حل حزب العمال الكردستاني، بحسب "رويترز".

وقع الحادث قبل ساعات فقط من تحدث أسر بعض ضحايا الصراع مع حزب العمال الكردستاني أمام لجنة تشرف على نزع سلاح الجماعة، وهو ما يعيد إلى الأذهان ويلات الصراع الذي استمر لعقود.

وكان حزب العمال الكردستاني، الذي حمل السلاح في 1984 ضد الدولة التركية، أعلن في مايو أيار أنه سيسلم سلاحه ويحل نفسه.

وتم تشكيل اللجنة البرلمانية هذا الشهر لتمهيد الطريق نحو سلام دائم، وهو ما يعود بالنفع أيضا على العراق وسوريا.

واندلعت النيران في سيارة من طراز رينو توروس بيضاء اللون لفترة وجيزة خارج البوابة الرئيسية للبرلمان صباح اليوم.

وقالت الشرطة في أنقرة في بيان إن الرجل المحتجز لاتهامه بإشعالها يعاني مشاكل نفسية وله أيضا سجل جنائي سابق.

ويرتبط هذا النوع من السيارات بإحدى أكثر مراحل الصراع مع حزب العمال الكردستاني دموية في تسعينيات القرن الماضي في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية، إذ كانت تستخدم في عمليات اختطاف وقتل خارج نطاق القضاء نسبت إلى جماعات ذات صلة بالدولة.

ولقي أكثر من 40 ألف شخص حتفهم في القتال على مدى أكثر من أربعة عقود.

ومن المقرر أن تلقي أسر أفراد من القوات الأمنية ومدنيين قتلوا في الصراع كلمات أمام اللجنة البرلمانية اليوم، ومن المتوقع أن يشكك البعض في جهود السلام.

وتصنف تركيا وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية. وحث زعيم الحزب المسجون عبد الله أوجلان على إنهاء التمرد، وأحرق بعض المسلحين أسلحتهم الشهر الماضي في مراسم بشمال العراق، حيث يتمركزون الآن، في خطوة أولى رمزية.