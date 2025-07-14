رئيس وزراء رومانيا ينجو من تصويت بحجب الثقة

نجح رئيس وزراء رومانيا الجديد إيلي بولوجان من التحالف المحافظ-الليبرالي، في تجاوز أول تصويت بحجب الثقة ضد حكومته في البرلمان اليوم الاثنين، الأمر الذي سيمكّنه من تمرير حزمة تقشفية مثيرة للجدل وذلك باستخدام حيلة تشريعية.

وكان بولوجان قد ربط حزمته التقشفية التي تشمل رفع ضريبة القيمة المضافة بنقطتين مئويتين وخفضًا محدودًا في الإنفاق الحكومي، بتصويت ثقة، مُخاطرًا بمنصبه، وفق الوكالة الألمانية "د ب أ".

ويشار إلى أن رئيس الوزراء تولى منصبه منذ 24 يونيو/ حزيران الماضي فقط.

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ومن بين 464 نائبًا وعضوًا في مجلس الشيوخ، حضر 398 فقط، بينما أدلى 138 عضوا بأصواتهم.

وهذا يعني أن النصاب القانوني الأدنى وهو 233 صوتًا اللازم لإقرار اقتراح حجب الثقة لم يتحقق.

وصوّت 134 لصالح اقتراح حجب الثقة المقدم من المعارضة اليمينية المتطرفة، بينما عارضه 4 أعضاء فقط.