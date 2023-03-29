تضارب بشأن الوضع في باخموت.. وزيلينسكي يدعو شي لزيارة كييف

تضاربت الروايات بشأن الوضع في بلدتي باخموت وأفدييفكا شرقي أوكرانيا، حيث أعلن الجيش الأوكراني أن القوات الروسية لا تحرز تقدما، وذلك على عكس ما ورد في تصريحات مسؤول روسي.

وذكرت الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيانها مساء أمس الثلاثاء أن البلدتين والمجتمعات القريبة منهما في منطقة دونيتسك الصناعية ما زالت تتعرض لمعظم الهجمات الروسية.

وذكر الجيش أن المقاتلين الأوكرانيين ما زالوا يتصدون للهجمات وأن روسيا تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح أثناء القتال.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الروسية لم تحقق سوى "تقدم هامشي" في محاولة لمحاصرة أفدييفكا وإنها فقدت العديد من المركبات المصفحة والدبابات.

لكن دينيس بوشيلين القائد الذي عينته روسيا في الجزء الخاضع لسيطرتها من منطقة دونيتسك الأوكرانية قال إن معظم القوات الأوكرانية انسحبت من مصنع للمعادن في غرب باخموت وإن القوات الروسية تحرز تقدما.

ومع بدء وصول الدبابات الغربية المتقدمة لأوكرانيا قبل هجوم مضاد متوقع، نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الأربعاء عن مصدر لم تذكره بالاسم قوله إن موسكو أرسلت مئات الدبابات الجديدة وأخرى تم تجديدها إلى منطقة الصراع.

وزار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بلدتين شماليتين وخنادق بالقرب من الحدود الروسية أمس الثلاثاء.

وبعيدا عن ساحات المعارك في أكبر الصراعات البرية التي تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وعلى الصعيد الدبلوماسي، قال زيلينسكي في مقابلة مع وكالة أسوشييتد برس إنه وجه دعوة للرئيس الصيني شي جين بينغ لزيارة أوكرانيا.

وقالت روسيا أمس الثلاثاء إنها أسقطت للمرة الأولى قنبلة ذكية موجهة من طراز جي.إل.إس.دي.بي زودت الولايات المتحدة كييف بها وأطلقتها القوات الأوكرانية.