الجيش الإسرائيلي يقتحم رام الله تمهيداً لهدم منزل أحد منفذي العمليات‎‎

اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء، مدينة رام الله من عدة محاور، تمهيداً لهدم منزل الأسير إسلام فروخ، منفذ عملية تفجيري القدس المزدوج، الذي أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين.

وداهم الجيش الإسرائيلي منطقة رام الله القديمة وحي المصيون من جهة الغرب ورام الله التحتي من جهة الشمال، فيما اندلعت مواجهات واشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والشبان، الذين هرعوا إلى الشوارع للتصدي للجيش ومحاولة معهم من الوصول للمنزل المراد تفجيره.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول اصابتان إلى مجمع فلسطين الطبي، إصابة متوسطة برصاص الجيش الإسرائيلي في الخاصرة، وأخرى طفيفة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز"، إن القوات الإسرائيلية أغلقت مداخل البلدة القديمة رام الله القديمة بالكامل، وتمنع المواطنين من الوصول لمنازلهم، ووصلت قوات إضافية من الجيش الإسرائيلي للمنطقة.