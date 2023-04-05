اجتماع للقوى العسكرية والمدنية في السودان لبحث عقبات توقيع الاتفاق
توقع الناطق الرسمي باسم العملية السياسية في السودان، المهندس خالد عمر يوسف، أن يصبح الاتفاق السياسي النهائي جاهزًا للتوقيع "في أقرب فرصة ممكنة"، بعد استلام لجنة صياغة الاتفاق النهائي لملاحظات كانت قد وردت لها من المكونات العسكرية والمدنية.
وقال الناطق، اليوم الأربعاء، عبر حسابه على "فيس بوك": "عقدت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري اجتماعًا أمس الثلاثاء، بمنزل السيد الطاهر حجر، لمناقشة تطورات الراهن السياسي ليخرج بعدد من الأمور".
وأشار إلى أن الاجتماع الذي تم في القصر الجمهوري، ناقش عقبات توقيع الاتفاق، في حين تم استلام الملاحظات التي جاءت من المكونات العسكرية والمدنية.
وأضاف الناطق الرسمي عبر بيانه: "قامت اللجنة بإدخال الملاحظات ضمن مسودة النص النهائي للاتفاق، وستقوم برفعها للآلية السياسية التي شكّلتها القوى الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري".
ولفت خالد عمر يوسف إلى أنه سيصبح بذلك نص الاتفاق النهائي جاهزًا في انتظار فراغ اللجان الفنية المكونة من القوات المسلحة والدعم السريع، والتي تعمل بجد على إكمال تفاصيل جداول المراحل الأربع لعملية الإصلاح والدمج والتحديث، "ليكون الاتفاق السياسي النهائي جاهزًا للتوقيع في أقرب فرصة ممكنة".
ووفقًا للبيان، استمع الاجتماع لتقرير حول سير المناقشات في القضايا العالقة بملف الإصلاح الأمني والعسكري، والتي تشهد تقدمًا ملموسًا داخل اللجان الفنية المعنية.
وأضاف: "اتفق الاجتماع على ضرورة مضاعفة الجهد من أجل تجاوز العقبة المتبقية بما يسهم في توقيع الاتفاق السياسي النهائي".
ووقف الاجتماع الذي تم على "النشاط المتزايد لعناصر نظام المؤتمر الوطني المحلول من أجل تخريب العملية السياسية وإشعال الفتنة داخل المؤسسة العسكرية والمكونات الاجتماعية"، على حد وصف الناطق الرسمي في بيانه.
وأكد المجتمعون على أن هذه المساعي لن تفلح، وأن النظام الذي أسقطه الشعب لن يعود مرة أخرى، على حد تعبير البيان.
وكان من المقرر أن يؤدي توقيع الاتفاق النهائي إلى حكومة مدنية هذا الشهر، وبدء انتقال جديد نحو الانتخابات يوم السبت الماضي/ 1 إبريل.
وظهرت الخلافات في الأيام الماضية، حول الجدول الزمني لدمج قوات الدعم السريع في الجيش، وهي خطوة تمت الدعوة إليها في اتفاق إطاري تم توقيعه في كانون الأول/ديسمبر.