اجتماع للقوى العسكرية والمدنية في السودان لبحث عقبات توقيع الاتفاق

توقع الناطق الرسمي باسم العملية السياسية في السودان، المهندس خالد عمر يوسف، أن يصبح الاتفاق السياسي النهائي جاهزًا للتوقيع "في أقرب فرصة ممكنة"، بعد استلام لجنة صياغة الاتفاق النهائي لملاحظات كانت قد وردت لها من المكونات العسكرية والمدنية.

وقال الناطق، اليوم الأربعاء، عبر حسابه على "فيس بوك": "عقدت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري اجتماعًا أمس الثلاثاء، بمنزل السيد الطاهر حجر، لمناقشة تطورات الراهن السياسي ليخرج بعدد من الأمور".

وأشار إلى أن الاجتماع الذي تم في القصر الجمهوري، ناقش عقبات توقيع الاتفاق، في حين تم استلام الملاحظات التي جاءت من المكونات العسكرية والمدنية.