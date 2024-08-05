بلغت الحصيلة الإجمالية للمواجهات خلال التظاهرات المناهضة للحكومة في بنغلادش 300 قتيل على الأقل، بعد مقتل 94 شخصاً أمس الأحد، وهي الحصيلة الأعلى خلال أسابيع من الاحتجاجات، وفق وكالة فرانس برس.

ويستند الرقم إلى تقارير من الشرطة ومسؤولين وأطباء في المستشفيات. فيما دعا طلاب محتجون إلى مسيرة نحو العاصمة داكا، اليوم الاثنين، في تحد لحظر التجول الشامل للضغط على رئيسة الوزراء شيخة حسينة للاستقالة.

ويتوقع أن تُستأنف الاحتجاجات، اليوم الاثنين، وسط انتشار كثيف للجيش والشرطة في دكا، مترافقاً مع دوريات على الطرق الرئيسة وقطع تلك المؤيدة إلى مقر رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي يطالب المحتجون باستقالتها بعد 15 عاماً في السلطة.

وسقط الشهر الماضي ما لا يقل عن 150 شخصًا، وأصيب الآلاف، فيما ألقت الشرطة القبض على نحو 10 آلاف خلال أعمال عنف اندلعت بسبب احتجاجات قادتها مجموعات طلابية اعتراضًا على نظام لشغل الوظائف الحكومية قائم على الحصص.

وتوقفت الاحتجاجات مؤقتًا بعد أن ألغت المحكمة العليا معظم الحصص، لكن الطلبة عادوا إلى الشوارع في احتجاجات متفرقة الأسبوع الماضي مطالبين بالعدالة لأسر الضحايا.

وذكر بيان أن رئيس أركان الجيش الجنرال واكر الزمان أصدر توجيهات إلى ضباطه بضمان أمن الأفراد وممتلكاتهم والمنشآت الحكومية المهمة تحت أي ظرف من الظروف.

ونقل البيان عنه قوله "جيش بنغلاديش هو رمز لثقة الشعب. الجيش موجود دائمًا، وسيكون دائمًا موجودًا لمصالح الشعب ولأي احتياجات للدولة".