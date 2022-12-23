تركيا تتهم قبرص بإثارة التوتر في شرق المتوسط

وقال تانجو بيلجيتش المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، إن الأنشطة الهيدروكربونية القبرصية "نُفذت من جانب واحد" و"تنتهك حقوق القبارصة الأتراك وهم أحد المشاركين في ملكية جميع الموارد الطبيعية للجزيرة".

وقال بيلجيتش في بيان: "هذه الأنشطة تزيد التوتر وتهدد السلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط.. تركيا لن تسمح بأنشطة التنقيب عن الهيدروكربونات أو استغلالها في جرفها القاري دون موافقتها".

وقالت وزارة الطاقة القبرصية، الأربعاء، إن تحالفا من شركتي إيني الإيطالية وتوتال إنيرجيز الفرنسية عثر على المزيد من الغاز الطبيعي قبالة شواطئ الجزيرة.

وتعترض تركيا بشدة على برنامج الاستكشاف القبرصي، محتجة إما بما تراه اعتداء على جرفها القاري أو على مياه دولة القبارصة الأتراك الانفصالية في شمال قبرص التي لا تحظى باعتراف أي دولة سوى تركيا.