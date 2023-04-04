التعاون الخليجي: الظروف مواتية لمحادثات سلام في اليمن

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، أن الظروف الحالية "مواتية" للانخراط في محادثات السلام للتوصل إلى حل سياسي في اليمن.

ودعا البديوي في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى "وحدة الصف وإعلاء مصلحة اليمن العليا، لينعم بالسلام والأمن والاستقرار، وذلك بمناسبة مرور عام على المشاورات اليمنية - اليمنية".

ولفت البديوي في بيانه إلى أن الظروف الحالية مواتية للانخراط في محادثات السلام، للتوصل إلى حل سياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الشامل وقرار مجلس الأمن 2016.