شمخاني يصل بغداد لتوقيع اتفاق لضبط الحدود بين العراق وإيران

وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية يعتزم خلالها توقيع مذكرة أمنية بشأن ضبط الحدود بين العراق وإيران.

وقالت مصادر عراقية مطلعة، لـ"إرم نيوز"، إن "أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، وصل بغداد، بزيارة رسمية يرافقه رئيس البنك المركزي الايراني وبعض معاوني وزارة الخارجية الإيرانية لبحث عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية، إضافة لملف التقارب الإيراني – السعودي الأخير".

وبينت المصادر أن "مباحثات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في بغداد، سوف تركز على ملف أمن المناطق الحدودية بين البلدين سيما الحدود الغربية المتصلة بإقليم كوردستان وملف الجماعات المسلحة، التي تتخذ من بعض مناطق العراق مقرا لها لشن هجمات على ايران (حسب ما تقول طهران)، وسيتم خلال الزيارة توقيع مذكرة أمنية مهمة بشأن ضبط الحدود بين العراق وايران".