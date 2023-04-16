السفير الروسي: الجيش السوداني رفض التفاوض مع قوات الدعم السريع

نقلت وكالة إيتر تاس الروسية عن السفير الروسي لدى السودان أندريه تشيرنوفول أن الجيش السوداني لم يرغب في التفاوض مع قوات الدعم السريع وأعلنهم متمردين.

وأضاف بحسب الوكالة أن "الجيش، أعلن أنه لن تكون هناك مفاوضات مع المتمردين- أعلنوا أن قوات الدعم السريع متمردة. لكن في الوقت نفسه ، عرضوا على كل من أراد أن ينحاز إلى جانب الجيش".

وقال السفير الروسي إنه لم يصب أي من الروس، بحسب البيانات الأولية، مشيرا إلى أن حدة الأعمال العدائية تميل إلى الانخفاض في الوقت الحالي.

وتابع: "مرت الليلة بهدوء نسبي. وفي الصباح ، استؤنفت الأعمال العدائية. لكنها بدأت الآن في التراجع. على الأقل في منطقتنا (حيث يعيش موظفو السفارة )، انخفضت حدة الاشتباكات بشكل حاد".

وردا على سؤال حول التوقعات بشأن الوضع ، قال السفير: "نحن ننتظر انتهاء هذا الأمر".