في تصعيد جديد.. زعيم فاغنر يتهم مسؤولين بحرمان مجموعته من الذخيرة

اتهم يفغيني بريغوزين، مؤسس جماعة المرتزقة الروسية فاغنر، مسؤولين غير محددين بتعمد حرمان مقاتليه من الذخيرة الكافية كجزء من صراع النفوذ المستعر بينه ومراكز السلطة في البيروقراطية العسكرية الروسية.

وفي رسالة صوتية مدتها سبع دقائق نُشرت يوم الاثنين من قبل مكتبه الإعلامي، بدا بريغوزين متأثرا وغاضبا وهو يقول إنه مطلوب منه "الاعتذار والطاعة" من أجل تأمين الذخيرة لقواته، مضيفا : "لا أستطيع حل هذه المشكلة على الرغم من كل اتصالاتي واتصالاتي" بحسب وكالة روينرز.

وقال بريغوزين إن الإنتاج العسكري الروسي أصبح الآن كافياً لإمداد القوات المقاتلة في الجبهة ، وأن صعوبات الإمداد التي يواجهها مقاتلوه كانت نتيجة قرارات مقصودة، معتبرا أن "أولئك الذين يتداخلون معنا في محاولة لكسب هذه الحرب يعملون بشكل مباشر مع العدو".

وكان بريغوزين قد صرح علانية ضد الجنرالات ومسؤولي الكرملين، متهما إياهم بعدم الحماس الكافي في الحرب. ووجه أشد انتقاداته لوزارة الدفاع الروسية، التي اتهمها بمحاولة سرقة إنجازات فاجنر في ساحة المعركة.