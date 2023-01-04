ألمانيا: لا أدلة تذكرعلى نية بوتين وقف الحرب في أوكرانيا

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إنه لا أدلة تذكر، تشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينوي إنهاء حربه ضد أوكرانيا في الوقت القريب، رغم الجهود الدولية.

وأضافت بيربوك في مقابلة مع موقع "تابل ميديا" الإخباري: "بدأ الرئيس الروسي هذه الحرب العدوانية الوحشية، وهو وحده القادر على إنهائها".

وتابعت: "إذا أوقفت روسيا القصف وسحبت جنودها، سيعم السلام".

وفي تصريح منفصل اعتبرت بيربوك، خلال مؤتمر في العاصمة البرتغالية لشبونة أن الاتحاد الأوروبي بذل قصارى جهده لوقف الحرب في أوكرانيا، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لم يكن يفكر في شيء سوى تدمير البلد المجاور له".

وأوضحت أن موقف بوتين هو السبب في "أهمية الاستمرار في إرسال الأسلحة حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها وحماية أرواح شعبها".