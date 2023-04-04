سفراء السعودية والعراق وسوريا وإيران يجتمعون في سلطنة عمان

كشف السفير العراقي لدى سلطنة عمان قيس العامري عن استضافته سفراء السعودية وإيران وسوريا، حيث تبادلوا وجهات النظر حول ما وصفه بـ "الفرص الكبيرة التي تنتظر دول المنطقة في ضوء السلام الإقليمي".

ونقل موقع أثير العماني عن العامري قوله “بأن هذا ما كان ليتحقق لولا جهود الدولة التي اجتمعوا على أرضها اليوم سلطنة عمان الشقيقة، وجهود دار السلام “بغداد” التي كانت حريصة طيلة فترة الاضطراب على تسهيل الحوار بين الأشقاء والأصدقاء في المنطقة.”

وكان السفير الإيراني لدى العراق محمد آل صادق، التقى قبل أيام نظيره السعودي عبد العزيز الشمري، بسفارة طهران في بغداد.

وخلال الأيام الماضية، نقلت منصات إعلامية إيرانية تبادل سفراء السعودية وإيران في عدد من الدول دعوات الإفطار في رمضان.