وزير الداخلية الفرنسي: مطلق النار في باريس "استهدف بوضوح أجانب"

وقال دارمانان للصحافيين، إنّ الرجل البالغ 69 عاماً وهو سائق قطار متقاعد "استهدف بوضوح أجانب"، مضيفاً أنّه "ليس مؤكّدا" ما إذا كان حاول قتل "الأكراد على وجه الخصوص" أم لا.

وتابع الوزير: "ما زلنا لا نعرف دوافعه بالضبط".

وأكّد دارمانان، عدم وجود معلومات حتى الآن عن صلات للمشتبه به مع نشطاء من اليمين المتطرّف.

وبحسب الوزير الفرنسي، فإنّ الرجل عضو في نادٍ رياضي للرماية "ولديه عدة أسلحة مسجّلة".