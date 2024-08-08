أعلنت خدمات مراقبة الإنترنت في روسيا عن حدوث آلاف الأعطال في إمكانية الوصول إلى موقع يوتيوب‭ ‬للمقاطع المصورة، اليوم الخميس، وسط تصاعد انتقادات السلطات الروسية تجاه المنصة.

وقالت وكالة أنباء "رويترز"، جرى الإبلاغ عن آلاف الأعطال المتعلقة بموقع يوتيوب في روسيا.

وقال مستخدمون إنهم "لا يستطيعون الوصول إلى يوتيوب إلا من خلال شبكات خاصة افتراضية (في.بي.إن)".

وقال أحد المستخدمين في تعليقات على الموقع "يوتيوب لا يعمل".

وتباطأت سرعة تحميل المقاطع المصورة على يوتيوب تباطؤًا ملحوظًا في الأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي ألقى مشرعون روس باللوم فيه على شركة ألفابت مالكة يوتيوب، ولكنها تنفي ذلك.