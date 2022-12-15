5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.. من هو أبو أيمن المصري؟

أعاد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية تقديم مكافأة مالية بقيمة 5 ملايين دولار، مقابل الإدلاء بمعلومات عن القيادي البارز في "القاعدة" إبراهيم البنا "أبو أيمن المصري"، اسم واحد من أبرز المطلوبين في التنظيم إلى الأضواء مجددًا.

وكتب حساب السفارة الأمريكية في اليمن على "تويتر"، أمس الأربعاء: "يقدم برنامج مكافآت من أجل العدالة مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن إبراهيم البنا، والمعروف أيضا باسم أبو أيمن المصري. البنا هو قائد كبير بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، التي صنفته الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية".

وبحسب بيان للخارجية الأمريكية، فإن "البنا هو العضو المؤسس الأخير لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الذي ما زال على قيد الحياة، وهو مسؤول عن تدريب الجماعة والاستخبارات".