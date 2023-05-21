طهران تستدعي سفيرة سويسرا بعد إدانة إعدام ثلاثة على خلفية الاحتجاجات

وأرفقت السفارة تغريدتها بصورة يرجح أنها من إحدى التظاهرات التي جرت خارج إيران بعد مقتل أميني، ويظهر فيها محتجون يرفعون ملصقا للشابة الكردية وعلما يتوسطه شعار "الأسد والشمس" الذي كانت تعتمده إيران قبل انتصار الثورة الإسلامية عام 1979.

وأوضحت الخارجية في بيان أنها استدعت السفيرة احتجاجا على "الموقف التدخلي لسويسرا في الشؤون الداخلية لبلادنا".

ودانت الوزارة قيام السفارة بعمل "غير متعارف عليه وغير مهني" يتمثّل بـ"نشر صورة مع علم مزيّف"، معتبرة أن ذلك يتعارض مع "علاقة الصداقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد السويسري، ويجب أن يتم تصحيحه".