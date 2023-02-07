في اتصال هاتفي.. السيسي يعزي أردوغان بضحايا الزلزال

أفاد بيان صادر عن الرئاسة المصرية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره التركي رجب طيب أردوغان؛ لتقديم التعازي والمواساة في ضحايا الزلزال.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر أحمد فهمي، في بيان نشره على حسابه في فيسبوك، بأن "الرئيس السيسي تقدم بالتعازي والمواساة في ضحايا الزلزال المروع الذي أسفر عن آلاف الضحايا والجرحى".

وأشار فهمي إلى أن السيسي أكد "تضامن مصر مع الشعب التركي الشقيق وتقديم المساعدة والإغاثة الإنسانية لتجاوز آثار هذه الكارثة".

وتابع:" قدم الرئيس التركي الشكر للرئيس السيسي على هذه المشاعر الطيبة، مؤكدا أنها تؤكد عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والتركي الشقيق".