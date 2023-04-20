مصر تعلن تأمين باقي جنودها في السودان بوساطة إماراتية

أكدت مصر نجاح جهود تأمين سلامة باقى الجنود المصريين في السودان، واللذين كانت تحتجزهم قوات الدعم السريع بعد سيطرتها على قاعدة مروي الجوية بشمال السودان حيث كانوا يشاركون في تدريبات عسكرية مشتركة بين البلدين.

وذكرت أن الخطوة تمت بالتنسيق مع الإمارات التي أعلنت من جهتها نجاح الوساطة التي قامت بها بالتعاون مع مصر لتأمين سلامة الجنود المصريين المتواجدين لدى قوات الدعم السريع، وتسليمهم إلى سفارة مصر في الخرطوم.

وقالت الخارجية المصرية في بيان إنها "قامت بالتنسيق والتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتأمين سلامة باقى الجنود المصريين المتواجدين في جمهورية السودان لدى قوات الدعم السريع وتسليمهم إلى سفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم".

وأعربت مصر والإمارات عن تقديرهما للصليب الأحمر الدولي لما بذله من جهود في دعم عملية تأمين سلامة الجنود المصريين.

وذكرت وزارتا خارجية البلدين أن هذه الخطوة تأتي في إطار موقف الدولتين الداعم للتهدئة عبر التواصل المستمر مع الأطراف السودانية لضمان ضبط النفس ووقف التصعيد والعودة للمسار السياسي.

وأكدت الوزارتان التزام بلديهما بمواصلة جهودهما الرامية إلى وقف الاقتتال وحماية المدنيين والمنشآت المدنية، مشددتان على أهمية تكثيف الجهود الهادفة للعودة للإطار السياسي والحوار لحل جميع الخلافات والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية وصولاً إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.

وكانت قوات الدعم السريع أعلنت اليوم الخميس أنها سلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 27 جنديا مصريا كانت تحتجزهم.