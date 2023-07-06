تقرير: الولايات المتحدة تدمر آخر ترسانة من أسلحتها الكيماوية

أقدمت الولايات المتحدة، مؤخرا، على إتلاف آخر ترسانة لها من الأسلحة الكيماوية في خطوة طالما نادى بها خبراء وناشطون.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن هذه عملية الإتلاف جرت داخل منشأة مغلقة ومحروسة بشدة في ولاية كولورادو حيث يوجد مستودع "بويبلو" الكيماوي.

وجرى إتلاف الترسانة الكيماوية عن طريق أسلحة روبوتية، منهية بذلك قذائف مدفعية معبأة بخاز الخردل القاتل، بعدما جرى تخزين هذه العناصر في المكان لأكثر من 70 عاما.

وقامت أسلحة روبوتية متطورة باستهداف وتطهير كل قذيفة مدفعية على حدة، ثم وضعتها في حرارة 815 مئوية، لأجل التخلص من العناصر المؤذية.

واستغرق التخلص من مستودعات الأسلحة الكيماوية في الولايات المتحدة عدة عقود، في حين كان هذا المخزن بكولورادو يضم آخر الأسلحة.

أما الانتهاء بشكل تام من هذه العملية فسيكون داخل مستودع بولاية كنتاكي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعند انتهاء هذه العملية، فإن كافة الأسلحة الكيماوية المعلنة في العالم ستكون قد أتلفت، لكن هذا على مستوى ما هو معلن فقط.

ومن الوارد أن تكون ثمة عدة دول محتفظة بأسلحة كيماوية لكنها لا تعلن ذلك بشكل رسمي أو تنفيه، خشية تعرضها لإجراءات من المجتمع الدولي.

المصدر: نيويورك تايمز