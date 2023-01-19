محمد بن زايد يبحث الأزمة الأوكرانية مع فلوديمير زيلينسكي

بحث الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس الأزمة الأوكرانية، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني الرئيس فلوديمير زيلينسكي.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، بأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، بحثا خلاله علاقات البلدين وسبل تطويرها.

وقالت الوكالة: "كما تناول الجانبان خلال الاتصال مستجدات الأزمة الأوكرانية وعدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك".

وأوضحت أن الشيخ محمد بن زايد "أكد خلال الاتصال أهمية استمرار التواصل ودفع الحوار للخروج بحلول سياسية للأزمة الأوكرانية في ظل التداعيات الإنسانية والاقتصادية التي فرضتها على العالم أجمع".

وأضافت: "كما أكد النهج الإنساني لدولة الإمارات في تقديم العون لشعوب العالم كافة في مختلف الظروف، مشدداً على دعم دولة الإمارات لجميع المبادرات والجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار والسلام".

وتابعت: "كما قدم تعازيه إلى الرئيس فلوديمير زيلينسكي في مقتل دنيس موناستيرسكي وزير الداخلية الأوكراني وعدد من المسؤولين والمدنيين إثر حادث تحطم طائرة".

واختتمت الوكالة بالقول: "من جانبه أعرب الرئيس الأوكراني عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد للدعم الإنساني الذي تواصل تقديمه دولة الإمارات إلى الشعب الأوكراني، ودوره الفاعل من أجل السلام".