بي بي سي: الطائرات الفرنسية التي تسلمتها إيران مستخدمة ووصلت بطريقة مريبة
عقب تقارير عن تسليم أربع طائرات إيرباص وهبوطها في إيران، أكد نائب مدير منظمة الطيران المدني الإيراني حسن خوشنو، نبأ "استيراد" طائرات الركاب هذه، وذلك في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.
وقال خوشنو، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية، إن "4 طائرات من طراز إيرباص 340 مصنوعة في فرنسا وصلت إلى البلاد في الأيام الأخيرة"، دون تقديم أي تفاصيل بشأن استيراد الطائرات.
لكن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الفارسية، كشفت في تقرير الخميس، أن "4 طائرات إيرباص A340-300 غادرت جنوب إفريقيا متجهة إلى أوزبكستان قبل 5 أيام، لكنها هبطت في إيران الأربعاء".
وأضاف التقرير: "كانت هذه الطائرات مملوكة للخطوط الجوية التركية وتم بيعها لشركة أفرو جلوبال في هونغ كونغ بين عامي 2018 و2019".
وأشار إلى أن "شركة يورو جلوبال تقوم بصيانة الطائرات الأربع في جوهانسبرغ جنوب إفريقيا منذ ذلك الحين".
وتابع التقرير أن "هذه الطائرات الأربع تمت صناعتها بين عامي 1996 و2000. ووفقا للمعلومات المنشورة، فقد غادرت الطائرات الأربع جوهانسبرج بالوقت ذاته في 23 من الشهر الحالي وتوجهت إلى أوزبكستان".
واستدرك: "لكن، عندما مرت هذه الطائرات فوق إيران اختفت فجأة من على شاشة الرادار، وفي ذلك الوقت كان من المفترض أنها هبطت في مطار الخميني الدولي بطهران".
ووفقا لتقارير، "تم تغيير تسجيل الطائرات الأربع قبل وقت قصير من الرحلة إلى بوركينا فاسو. وجلب تغيير مسار هذه الطائرات الأربع تكهنات المهتمين بتتبع الطائرات التجارية عبر الشبكات الاجتماعية".
ويخضع الطيران المدني الإيراني للقيود التشغيلية الأمريكية والأوروبية، ومن قبل الأمم المتحدة، منذ أزمة الرهائن عام 1979، وتم وضع نظام عقوبات أكثر صرامة في عام 2007.
وحاولت إيران شراء العديد من الطائرات بعد تخفيف العقوبات المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015.
وأبرمت حكومة حسن روحاني عقوداً لشراء أكثر من 200 طائرة من الشركات المصنعة الغربية، حيث تم تسليم 3 طائرات فقط من طراز إيرباص و13 طائرة مروحية فرنسية - إيطالية من طراز ATR قبل أن تدخل العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ الكامل بعد انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في أيار/ مايو 2018.