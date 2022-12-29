بي بي سي: الطائرات الفرنسية التي تسلمتها إيران مستخدمة ووصلت بطريقة مريبة‎‎

وقال خوشنو، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية، إن "4 طائرات من طراز إيرباص 340 مصنوعة في فرنسا وصلت إلى البلاد في الأيام الأخيرة"، دون تقديم أي تفاصيل بشأن استيراد الطائرات.

لكن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الفارسية، كشفت في تقرير الخميس، أن "4 طائرات إيرباص A340-300 غادرت جنوب إفريقيا متجهة إلى أوزبكستان قبل 5 أيام، لكنها هبطت في إيران الأربعاء".

وأضاف التقرير: "كانت هذه الطائرات مملوكة للخطوط الجوية التركية وتم بيعها لشركة أفرو جلوبال في هونغ كونغ بين عامي 2018 و2019".

وأشار إلى أن "شركة يورو جلوبال تقوم بصيانة الطائرات الأربع في جوهانسبرغ جنوب إفريقيا منذ ذلك الحين".

وتابع التقرير أن "هذه الطائرات الأربع تمت صناعتها بين عامي 1996 و2000. ووفقا للمعلومات المنشورة، فقد غادرت الطائرات الأربع جوهانسبرج بالوقت ذاته في 23 من الشهر الحالي وتوجهت إلى أوزبكستان".

واستدرك: "لكن، عندما مرت هذه الطائرات فوق إيران اختفت فجأة من على شاشة الرادار، وفي ذلك الوقت كان من المفترض أنها هبطت في مطار الخميني الدولي بطهران".