معلومات تكشف لأول مرة عن مسرّب الوثائق الأمريكية السرية

أجرت صحيفة واشنطن بوست لقاءات حصرية مع أصدقاء الشخصية الغامضة التي سربت للعالم الوثائق الأمريكية السرية، وهو شاب في أوائل العشرينيات يطلق على نفسه لقب "OG –Organo Gold"، وزعمت أن الذين أجرت معهم اللقاءات يعرفون اسمه الحقيقي والولاية التي يعيش بها بالإضافة لمكان عمله.

بدأت قصة التسريب عندما كان "OG" يعمل في قاعدة عسكرية "رفض صديقه الذي أجرت معه الصحيفة اللقاء تحديدها"، حيث ادعى "OG" لأصدقائه وهو يتحدث معهم في غرفة دردشة منصة "ديسكورد"، أنه لم يستطع تصوير الوثائق السرية في منشأته التي يعمل بها كونها منشأة آمنة "تحظر الهواتف المحمولة والأجهزة الالكترونية"، التي يمكن استخدامها لتوثيق المعلومات السرية الموجودة على شبكات الكمبيوتر الحكومية أو تصوير المستندات الورقية في المنشأة.

أخذ "OG" المستندات السرية المطبوعة إلى منزله، وكان من بينها وثائق سرية تكشف مواقع تحركات القادة السياسيين رفيعي المستوى وتحديثات تكتيكية لقوات عسكرية. وبدلاً من أن يقضي "OG" وقته في نسخ المستندات باستخدام لوحة المفاتيح، التقط صوراً للمستندات الأصلية ونشرها في الخادم.