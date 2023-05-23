أمريكا ومجموعة مراقبة الهدنة بالسودان تناقشان انتهاكات مزعومة
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن لجنة مقرها السعودية أنشئت لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تناقش مع الولايات المتحدة مزاعم بانتهاك الاتفاق.
ونقلت "رويترز" عن ماثيو ميلر المتحدث باسم الوزارة قوله في إفادة صحفية إن واشنطن، إلى جانب التحدث مباشرة مع قائدي الفصيلين المتناحرين، لديها "أدوات إضافية" للتعامل مع حالات عدم الالتزام بوقف إطلاق النار، وإنها "لن تتردد في استخدام تلك الأدوات في الوقت المناسب".
وكانت السعودية، والولايات المتحدة، أعلنتا، في وقت سابق، عن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ مساء الإثنين.
وينص الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة أسبوع، يبدأ تنفيذه بعد مرور يومين على توقيعه، ومُنح الطرفان مهلة اليومين لإبلاغ القادة الميدانيين بشروط الهدنة وطريقة تنفيذها.
كما نصت الاتفاقية على مراقبة الهدنة عبر آلية مشتركة بين طرفي النزاع والوسطاء بالإضافة إلى الصليب الأحمر الدولي.
ووقّع الجيش وقوات الدعم السريع على اتفاقيات سابقة مشابهة دون الالتزام بها، وسط اتهامات متبادلة بينهما بشأن خرق الهدنة، لكن الاتفاق الجديد سينفذ من خلال "آلية لمراقبة وقف إطلاق النار"، وفق ما جاء في بيان أمريكي- سعودي.