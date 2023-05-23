أمريكا ومجموعة مراقبة الهدنة بالسودان تناقشان انتهاكات مزعومة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن لجنة مقرها السعودية أنشئت لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تناقش مع الولايات المتحدة مزاعم بانتهاك الاتفاق.

ونقلت "رويترز" عن ماثيو ميلر المتحدث باسم الوزارة قوله في إفادة صحفية إن واشنطن، إلى جانب التحدث مباشرة مع قائدي الفصيلين المتناحرين، لديها "أدوات إضافية" للتعامل مع حالات عدم الالتزام بوقف إطلاق النار، وإنها "لن تتردد في استخدام تلك الأدوات في الوقت المناسب".

وكانت السعودية، والولايات المتحدة، أعلنتا، في وقت سابق، عن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ مساء الإثنين.