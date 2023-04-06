ما هي الاتفاقية الأمنية 2001 التي وقعتها السعودية وإيران؟
اتفقت السعودية وإيران في بيان مشترك صدر اليوم الخميس، عقب لقاء وزيري خارجية البلدين، في بكين، على جملة من القرارات، من بينها تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة عام 2001، بالإضافة إلى تفعيل اتفاقية التعاون العام الموقعة عام 1998، وفقاً للبيان السعودي الرسمي.
قصة الاتفاقية الأمنية
في 19 إبريل/ نيسان 2001 استقبل الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، الأمير الراحل نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية السعودي آن ذاك، وذلك بعد يومين على مرور اللحظة التي وصفت حينها بـ "التاريخية" حيث وقع فيها البلدان على اتفاقية إطارية للتعاون المشترك في المجالات الأمنية.
سبب التسمية
خلال الزيارة نفسها، التقى الأمير نايف بن عبدالعزيز، بحسن روحاني، عندما كان يتولى منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، ليتفقا على اعتماد نصوص مواد الاتفاقية التي وقعها الأمير نايف رسمياً مع نظيره الإيراني عبد الواحد موسوي، وليقرر الجانبان حينها البدء بتفعيلها وتنفيذ العمل بها من دون تأخير "فور استكمال اجراءاتها القانونية بالتصديق عليها من المؤسسات الدستورية في البلدين".
وتناقلت وسائل إعلام رسمية في ذلك الوقت، بأن التيارات الدينية والسياسية الإيرانية على اختلافها كانت داعمة للاتفاقية.
وأُطلق حينها على الاتفاقية بين الأوساط السياسية والإعلامية اتفاق "نايف - روحاني".
ما هي بنود الاتفاقية؟
اتفاقية "نايف – روحاني" أو "التعاون الأمني 2001" بحسب تسميتها اليوم في البيان الرسمي، تتناول العديد من القضايا السياسية والأمنية وفيما يلي أهم بنودها:
- التعاون في مجال التدريب الأمني وتبادل الخبرات والمعلومات بموافقة الطرفين المتعاقدين.
- تسهيل تنقلات المواطنين في البلدين
- منع الهجرة غير الشرعية وفرض ضوابط الحدود والمياه الإقليمية.
- التعاون في مجال الانقاذ البحري والتسلل غير المشروع.
- التنسيق والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات وغسيل الأموال ومتابعة الجريمة والتعاون في الأمور الأمنية والاتصالات واللقاءات الأمنية وفتح القنوات بين البلدين لمتابعة كل مايتعلق بالأمن.
- مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وتبادل الخبراء والمتخصصين لتطوير التعاون الثنائي لمنع الجريمة المنظمة والإرهاب والجرائم الأخرى.
- التعاون في مراقبة الحدود والمياه الإقليمية بين البلدين لمنع التهريب والإخلال الأمني.