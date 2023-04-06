ما هي الاتفاقية الأمنية 2001 التي وقعتها السعودية وإيران؟

اتفقت السعودية وإيران في بيان مشترك صدر اليوم الخميس، عقب لقاء وزيري خارجية البلدين، في بكين، على جملة من القرارات، من بينها تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة عام 2001، بالإضافة إلى تفعيل اتفاقية التعاون العام الموقعة عام 1998، وفقاً للبيان السعودي الرسمي.

قصة الاتفاقية الأمنية

في 19 إبريل/ نيسان 2001 استقبل الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، الأمير الراحل نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية السعودي آن ذاك، وذلك بعد يومين على مرور اللحظة التي وصفت حينها بـ "التاريخية" حيث وقع فيها البلدان على اتفاقية إطارية للتعاون المشترك في المجالات الأمنية.

سبب التسمية

خلال الزيارة نفسها، التقى الأمير نايف بن عبدالعزيز، بحسن روحاني، عندما كان يتولى منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، ليتفقا على اعتماد نصوص مواد الاتفاقية التي وقعها الأمير نايف رسمياً مع نظيره الإيراني عبد الواحد موسوي، وليقرر الجانبان حينها البدء بتفعيلها وتنفيذ العمل بها من دون تأخير "فور استكمال اجراءاتها القانونية بالتصديق عليها من المؤسسات الدستورية في البلدين".

وتناقلت وسائل إعلام رسمية في ذلك الوقت، بأن التيارات الدينية والسياسية الإيرانية على اختلافها كانت داعمة للاتفاقية.

وأُطلق حينها على الاتفاقية بين الأوساط السياسية والإعلامية اتفاق "نايف - روحاني".