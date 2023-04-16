"يخشون نفاد الماء والغذاء".. الرعب يحاصر مدنيين عالقين وسط اشتباكات الخرطوم

يعاني مدنيون عالقون وسط اشتباكات الخرطوم ظروفا صعبة، وذلك بعدما تسبب صراع الجيش وقوات الدعم السريع في نشوب اقتتال أسفر عن مقتل العشرات من العسكريين و56 مدنيا على الأقل.

ونقلت وكالة رويترز عن هدى وهي من سكان حي في جنوب الخرطوم "نحن خائفون ولم نذق طعم النوم منذ 24 ساعة بسبب الأصوات المدوية واهتزاز المنازل. نحن قلقون من نفاد الماء والغذاء والأدوية من أجل أبي فهو مريض بالسكري".

وأضافت "هناك الكثير من المعلومات المضللة والجميع يكذبون. لا نعلم متى ينتهي ذلك وكيف سينتهي".

وقالت تغريد عابدين وهي مهندسة معمارية تعيش في الخرطوم إن التيار الكهربائي انقطع ويحاول الناس ترشيد استهلاك بطاريات الهواتف المحمولة. وأضافت "يمكننا سماع دوي ضربات جوية وقصف وأعيرة نارية".

وقالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان إن من الصعب على المسعفين والمرضى الوصول من وإلى المستشفيات ودعت الجيش وقوات الدعم السريع لتوفير ممرات آمنة.