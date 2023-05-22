سنان أوغان يعلن دعمه لأردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات

وحاز سنان أوغان (55 عامًا) الذي خاض الانتخابات في اللحظة الأخيرة على 5,2% من الأصوات في الاقتراع الماضي، ليحرم بذلك أردوغان من فرصة تحقيق الفوز من الدورة الأولى لأول مرّة منذ 20 عاما.

والنسبة التي استطاع "أوغان" نيلها، كان نصفها كفيلا في ترجيح كفة أردوغان، وتجنبه جولة الإعادة.

ونال أردوغان 49,5% من الأصوات، بينما حصل كمال كليجدار أوغلو على 44,9%، في نتيجة مخيّبة للآمال بعدما أشارت الاستطلاعات إلى احتمال فوز زعيم المعارضة.

ومن المنتظر إقامة الجولة الثانية من الانتخابات في 28 من الشهر الجاري.