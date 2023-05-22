سنان أوغان يعلن دعمه لأردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات
أعلن سنان أوغان الحاصل على المركز الثالث في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التركية، اليوم الإثنين، أنه سيقدم دعمه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات.
وقال أوغان الذي كان قد حاز على 5,2% من الأصوات في الجولة الأولى: "أطلب من الناخبين الذين صوتوا لنا في الجولة الأولى أن يصوتوا لأردوغان في الجولة الثانية".
وحاز سنان أوغان (55 عامًا) الذي خاض الانتخابات في اللحظة الأخيرة على 5,2% من الأصوات في الاقتراع الماضي، ليحرم بذلك أردوغان من فرصة تحقيق الفوز من الدورة الأولى لأول مرّة منذ 20 عاما.
والنسبة التي استطاع "أوغان" نيلها، كان نصفها كفيلا في ترجيح كفة أردوغان، وتجنبه جولة الإعادة.
ونال أردوغان 49,5% من الأصوات، بينما حصل كمال كليجدار أوغلو على 44,9%، في نتيجة مخيّبة للآمال بعدما أشارت الاستطلاعات إلى احتمال فوز زعيم المعارضة.
ومن المنتظر إقامة الجولة الثانية من الانتخابات في 28 من الشهر الجاري.