وثائق بايدن السرية تثير غضب قادة لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ

حصل الكونغرس الأمريكي اليوم الثلاثاء، على وثائق سرية كان قد عُثر عليها في منزلي الرئيس الأمريكي جو بايدن وخلفه دونالد ترامب، إلا أن إدارة بايدن لم تسمح "للأعضاء المخولين" بالاطلاع عليها بعد، ما أثار غضب قادة لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأنباء، فقد تلقت مجموعة من كبار المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي "Gang Of Eight" وثائق سرية تم استردادها من ممتلكات الرئيس الأمريكي جو بايدن، والسابق دونالد ترامب.

وتُمنح للمجموعة، المعروفة باسم "عصابة الثمانية"، "Gang Of Eight" إمكانية الوصول إلى معلومات استخباراتية حساسة، لكن حتى الآن لم تسمح لهم إدارة بايدن برؤية الوثائق بأنفسهم، ما أثار غضب قادة لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ، حسب ما نقلت الوكالة عن مصدرها.

يشار إلى أن "عصابة الثمانية" عبارة عن مجموعة من الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ مؤلفة من ثمانية أعضاء (أربعة جمهوريين وأربعة ديمقراطيين)، ويمنحهم هذا الموقع الكشف عن معلومات استخباراتية شديدة الحساسية حصريا لهم دون غيرهم من أعضاء المجلس.