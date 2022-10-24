60 قتيلا على الأقل في قصف جوي على حفل موسيقي شمال ميانمار

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الاثنين عن مصادر قولها إن الحفل الموسيقي في ولاية كاشين بشمال البلاد أقيم بمناسبة الذكرى الـ62 لتأسيس منظمة استقلال كاشين، وهي مجموعة انفصالية قوية تتكون من أعضاء مجموعة عرقية كاشين.

وتقاتل المنظمة المذكورة جيش ميانمار منذ عقود، كما أعلنت دعمها المقاومة ضد الانقلاب العسكري الذي وقع العام الماضي.

وقال أحد الموسيقيين من كاشين للوكالة الألمانية "لقد فقدنا شعبنا وفنانينا وإخواننا وأخواتنا.. لن أنسى أبدًا هذا العمل القبيح وعليهم أن يدفعوا ثمنه".

وبحسب التقارير الإخبارية المحلية، فقد تم تنفيذ الهجوم بثلاث طائرات نفاثة .

وتشهد ميانمار حالة من الاضطراب السياسي منذ الانقلاب في الـ1 من فبراير 2021.

وقام الجيش بقمع وحشي ضد الاحتجاجات وحركات العصيان المدني والمقاومة المسلحة من قبل الميليشيات المناهضة للمجلس العسكري في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب المنظمة الحقوقية "جمعية مساعدة السجناء السياسيين"، التي توثق أعمال القتل وانتهاكات حقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 2370 شخصًا واعتقل أكثر من 15900 منذ الانقلاب.