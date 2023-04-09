ترقب لنتائج المباحثات الجارية في صنعاء
تترقب الأوساط اليمنية نتائج المشاورات الجارية في صنعاء مع وصول وفد سعودي عماني لبحث تمديد الهدنة وإحياء عملية السلام.
وقالت وكالة أنباء سبأ التابعة للحوثيين إن من المقرر أن يلتقي الوفدان العُماني والسعودي برئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين خلال الأيام القادمة.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط أنه سيتم بحث "ترتيبات إعلان قريب لتمديد الهدنة وإحياء عملية السلام".
وكان رئيس وفد الحوثيين التفاوضي محمد عبد السلام قد أكد التوصل إلى تفاهمات في كافة الملفات بما في ذلك تمديد الهدنة، وملف تحقيق السلام الشامل.
وقال إن تنفيذ تلك التفاهمات سيكون على مرحلتين؛ مرحلة الهدنة، ومرحلة الحل الشامل.
ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن الباحث السياسي المؤيد للحوثيين عبد الله بن عامر قوله إن ما يمكن قراءته من حديث ما أسماه رئيس الوفد الوطني، في إشارة إلى محمد عبد السلام، أن هناك تقدما كبيرا لدرجة الحديث عن "اتفاق سلام" وهذا يعني أن معظم الملفات قد تم التوصل الى تفاهمات بشأنها.
وأضاف: "نتوقع وبحكم المتابعة وتحليل ما ينشر أن تشهد الأيام المقبلة وضع اللمسات الاخيرة وقد يكون ذلك من ضمن نتائج الزيارة إلى صنعاء".