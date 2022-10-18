الكشف عن موعد تصويت البرلمان العراقي على حكومة السوداني

كشف ائتلاف "إدارة الدولة" الذي يجمع القوى السياسية الكبيرة السنية والشيعية والكردية، عدا التيار الصدري، اليوم الثلاثاء، عن موعد جلسة مجلس النواب العراقي المخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني.

وذكر الائتلاف في بيان له، أن "ائتلاف إدارة الدولة عقد اجتماعه الدوري الذي خصص لمناقشة تشكيل الحكومة، في مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وبحث الائتلاف آخر المستجدات السياسية للبلاد وضرورة الإسراع في تشكيل حكومة الخدمة".

وأضاف البيان أن "ائتلاف إدارة الدولة يعتزم دعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة يوم السبت المقبل للتصويت على الحكومة، بكامل أعضائها".

من جهته، قال المحلل السياسي العراقي محمد التميمي، لـ"إرم نيوز"، إن "رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني لم يحسم حتى الساعة اختيار أعضاء كابينته الوزارية، ووفق المعلومات، فإن هناك خلافات ما بين الكتل على بعض الحقائب الوزارية، كما إن هناك رفضا لبعض مرشحي الحقائب من قبل السوداني".

وبيّن التميمي أن "تحديد موعد جلسة البرلمان للتصويت على منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني بشكل مبكر، هدفه جس نبض التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، فهناك خشية من عرقلة هذه الجلسة من قبل الصدريين من خلال تظاهرات شعبية، خاصة بعد تهجم التيار الصدري على السوداني وحكومته".

وأضاف المحلل السياسي العراقي: "نتوقع ردود فعل لأنصار التيار الصدري خلال الأيام المقبلة، وهذه الردود، حال حدوثها، يمكن أن تدفع البرلمان إلى تأجيل جلسة التصويت على حكومة السوداني، كما نعتقد أن البرلمان لن يعقد جلسته السبت المقبل، بسبب استمرار الخلافات على مرشحي بعض الحقائب الوزارية، خاصة السيادية منها".

وكان "التيار الصدري" قد هاجم، يوم السبت، مساعي "الإطار التنسيقي" لتشكيل حكومة "ائتلافية مليشياوية مجربة" بحسب تعبيره، مجددا رفضه المشاركة فيها، ومتحدثا عن مساعٍ "لإرضاء التيار من خلال منحه مناصب في تلك الحكومة".

وهذا هو الموقف الأول للتيار الصدري إزاء مساعي تشكيل الحكومة الجديدة، إذ كان التيار قد حدّد مطالبه "بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة جديدة".

ويخوض رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني اجتماعات مكثفة مع عدد من مرشحي كابينته الوزارية، الذين تم ترشيحهم من قبل بعض الكتل والأحزاب السياسية العراقية، حيث قدمت كل كتلة ثلاثة مرشحين لكل حقيبة وزارية وفق الأوزان الانتخابية لكل كتلة برلمانية، وفقا لمصادر مطلعة لـ"إرم نيوز".

واعتمدت الحكومات العراقية المتعاقبة بعد العام 2003 مبدأ "المحاصصة الطائفية والحزبية" في توزيع المناصب الحكومية، وسط انتقادات لوصول "شخصيات حزبية غير كفؤة" لإدارة المناصب، و"تفشي الفساد" في مؤسسات الدولة.