بعد 81 عاماً.. العثور على حطام غواصة بريطانية غرقت في بحر إيجه

تمكن فريق الغواص اليوناني كوستاس ثوكتاريديس من العثور في بحر إيجه على حطام غواصة بريطانية تدعى "إتش إم إس ترايومف"، بعد 81 عاماً على غرقها، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اليونانية (آنا).

وكانت الغواصة البريطانية قد فقدت خلال قيامها بمهمة في اليونان العام 1942، إبان اندلاع الحرب العالمية الثانية.

وتمكن فريق الغوص من العثور على حطام الغواصة على عمق 203 أمتار في بحر إيجه" وعلى بعد "عشرات الكيلومترات من الساحل"، في عملية بحث انطلقت في العام 1998.