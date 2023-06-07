بعد 81 عاماً.. العثور على حطام غواصة بريطانية غرقت في بحر إيجه
تمكن فريق الغواص اليوناني كوستاس ثوكتاريديس من العثور في بحر إيجه على حطام غواصة بريطانية تدعى "إتش إم إس ترايومف"، بعد 81 عاماً على غرقها، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اليونانية (آنا).
وكانت الغواصة البريطانية قد فقدت خلال قيامها بمهمة في اليونان العام 1942، إبان اندلاع الحرب العالمية الثانية.
وتمكن فريق الغوص من العثور على حطام الغواصة على عمق 203 أمتار في بحر إيجه" وعلى بعد "عشرات الكيلومترات من الساحل"، في عملية بحث انطلقت في العام 1998.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن كوستاس ثوكتاريديس أن طول الغواصة يبلغ 84 متراً وتُصنّف ضمن الفئة "ت" بـ"المقاومة ضد الاحتلال النازي في ذلك الوقت في اليونان"، وكذلك بـ"الاستخبارات البريطانية".
وكان طاقم الغواصة، البالغ عددهم 64 شخصاً، قد لقوا حتفهم جميعاً خلال غرقها.
ونفذت الغواصة " إتش إم إس ترايومف نحو 20 مهمة حربية بين عامي 1939 و1942، وقد بدأت عملها في بحر إيجه اعتباراً من آذار/مارس عام 1941 قبالة أرخبيل دوديكانيز الذي كان حينذاك يخضع للاحتلال الإيطالي، على ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
واستطاعت الغواصة "تدمير عدد من قطع العدو البحرية، من بينها الغواصة الإيطالية سالبا".
وأعلن سلاح البحرية البريطاني، في الثالث والعشرين من كانون الثاني/يناير عام 1942، أن "ترايومف" قد فقدت.
وآخر من شاهد الغواصة البريطانية كان طياراً إيطالياً، في التاسع من كانون الثاني/يناير عام 1942، قبالة كيب سونيون في خليج سارونيك بالقرب من أثينا.
وتعددت الروايات التي تحدثت عن أسباب غرق الغواصة، منها شيوع فرضية اصطدامها بلغم بحري قبالة جزيرة ميلوس السيكلاديكية.
فيما شاعت الرواية الثانية التي تشير إلى سيطرة القوات الألمانية بالتعاون مع عملاء إيطاليين، أما الثالثة فكانت حدوث انفجار في قوسها.
واستعان الغواص ثوكتاريديس المتخصص في غرق السفن بالمحفوظات اليونانية والإيطالية، وكذلك البريطانية والألمانية، لكي يتمكن من تحديد موقع الحطام، وبالتالي العثور على الغواصة.