السجن 7 سنوات لوزير مالية جزائري سابق بتهم متعلقة بـ"الفساد"

وشغل لوكال منصب وزير المالية الجزائري بين نيسان/ أبريل 2019 وكانون الثاني/ يناير 2020، وهو مصرفي جزائري لمدة فاقت 40 عامًا، وسبق أن شغل منصب محافظ بنك الجزائر بين 2016 و2019 ورئيسًا تنفيذيًا للبنك الجزائري الخارجي بين 2005 و2016.

وكانت قناة "النهار" التلفزيونية الجزائرية الخاصة، قد ذكرت على موقعها الإلكتروني، مطلع الشهر الجاري، أن النيابة العامة اتهمت لوكال بـ "تسريب معلومات لمكتب دراسات فرنسي"، دون تقديم تفاصيل أكثر حول القضية.

مشيرة إلى أن "الوقائع تخص الفترة التي تولّى فيها لوكال رئاسة البنك المركزي الجزائري قبل أن يصبح وزيرا للمالية".