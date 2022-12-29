السجن 7 سنوات لوزير مالية جزائري سابق بتهم متعلقة بـ"الفساد"
أصدر القضاء الجزائري الخميس، حكمًا بالسجن لمدة 7 سنوات بحق وزير المالية الجزائري الأسبق محمد لوكال، مع فرض غرامة مالية ومصادرة أمواله وعقاراته، على خلفية قضايا فساد مالي.
وأقر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، وهو محكمة عليا مخولة بالنظر في الجرائم المالية والاقتصادية، السجن بحقّ لوكال، إضافة لغرامة قدرها مليون دينار جزائري (أكثر من 7 آلاف دولار).
ووفق صحيفة "الشروق" الجزائرية، فإن "المحكمة قررت أيضًا مصادرة جميع الأموال والعقارات المحجوزة والمجمدة للوزير السابق".
وقالت الصحيفة، إنّ "المحكمة برّأت في المقابل متهمين آخرين من جميع التهم الموجه إليهما".
وكان وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، قد التمس الخميس الماضي، السجن لمدة 10 سنوات بحق لوكال، و5 سنوات للمتهمين الآخرين، وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق كل متهم.
وطالب وكيل الجمهورية الجزائري بمصادرة جميع العقارات والمنقولات والأرصدة البنكية الخاصة بالمتهم محمد لوكال ومصادرة شقته بفرنسا.
وتواجه المسؤولين الجزائريين السابقين اتهامات بالتجاوزات التي تخللت الاتفاقيات المبرمة بين البنك الخارجي الجزائري ومكتب الدراسات الأجنبي "ديلويت".
وشغل لوكال منصب وزير المالية الجزائري بين نيسان/ أبريل 2019 وكانون الثاني/ يناير 2020، وهو مصرفي جزائري لمدة فاقت 40 عامًا، وسبق أن شغل منصب محافظ بنك الجزائر بين 2016 و2019 ورئيسًا تنفيذيًا للبنك الجزائري الخارجي بين 2005 و2016.
وكانت قناة "النهار" التلفزيونية الجزائرية الخاصة، قد ذكرت على موقعها الإلكتروني، مطلع الشهر الجاري، أن النيابة العامة اتهمت لوكال بـ "تسريب معلومات لمكتب دراسات فرنسي"، دون تقديم تفاصيل أكثر حول القضية.
مشيرة إلى أن "الوقائع تخص الفترة التي تولّى فيها لوكال رئاسة البنك المركزي الجزائري قبل أن يصبح وزيرا للمالية".