آل جابر يكشف أهداف زيارته إلى صنعاء
كشف السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، اليوم الإثنين، أن زيارته إلى صنعاء بحثت تثبيت الهدنة في اليمن، وسبل الوصول إلى حل سياسي مستدام.
وقال السفير السعودي لدى اليمن عبر حسابه على تويتر: "تأتي الزيارة الأخيرة بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى، وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن".
وزار الوفد السعودي والعُماني العاصمة صنعاء، السبت الماضي، لإجراء محادثات مع الحوثيين ضمن وساطة تهدف إلى التوصل لهدنة جديدة في اليمن، وإحياء عملية السلام.
وأضاف سفير السعودية لدى اليمن: "استمراراً لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية ودعماً للمبادرة التي قدمتها المملكة في 2021، أزور صنعاء وبحضور وفد من سلطنة عمان الشقيقة بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى، وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن".
وأكد آل جابر أن المملكة وقفت حكومة وشعباً منذ عقود مع الأشقاء في اليمن في أحلك الظروف والأزمات السياسية والاقتصادية، مضيفاً: "لا تزال الجهود الأخوية مستمرة منذ العام 2011، لتحقيق تطلعات أبناء اليمن الشقيق بعودة الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي".
وتعد زيارة المسؤولين السعوديين إلى صنعاء مؤشرًا على إحراز تقدم في المحادثات، في حين تمضي هذه المحادثات بالتوازي مع جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة.