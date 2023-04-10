آل جابر يكشف أهداف زيارته إلى صنعاء

كشف السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، اليوم الإثنين، أن زيارته إلى صنعاء بحثت تثبيت الهدنة في اليمن، وسبل الوصول إلى حل سياسي مستدام.

وقال السفير السعودي لدى اليمن عبر حسابه على تويتر: "تأتي الزيارة الأخيرة بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى، وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن".