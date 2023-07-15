نائبة الرئيس الأمريكي تتحدث عن ضرورة خفض "عدد السكان"

وقعت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، في تصريح محرج، عندما تحدثت في خطاب علني عن "ضرورة خفض عدد السكان"، في كلام قوبل باستهجان واسع.

وكانت هاريس التي تبلغ 58 عاما تتحدث، يوم الجمعة، في جامعة كابين بولاية بالتيمور، عن بناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة.

وقالت هاريس "حين نستثمر في الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية وننقص عدد السكان، فإن عددا اكبر من أبنائنا سيتنفسون هواءا نقيا ويشربون ماء صافيا أيضا".

وأثار كلام هاريس جدلا على المنصات، واستغرب كثيرون أن تتحدث المسؤولة رقم اثنان في الولايات المتحدة عن الحاجة إلى خفض عدد السكان.

وحاول البيت الأبيض، تدارك الخطأ الذي وقعت فيه كامالا، فأورد في محضر كلامها، أنها أرادت قول "pollution" وهو تلوث باللغة الإنجليزية، لكنها وقعت في زلة لسان فنطقت "population" أي السكان.

ووقعت هاريس في موقف لا تحسد عليه، لتزيد بذلك من "زلات" البيت الأبيض الحالية، حيث تصدر "تصرفات" توصف بالغريبة والشاردة عن الرئيس جو بايدن، الذي قرر خوض انتخابات الرئاسة في 2024 رغم التقدم في العمر.

وإزاء تصريح هاريس وخطابات مسؤولين غربيين آخرين بشأن كثرة عدد سكان الأرض، تسري نظريات تتهم بعض الدول بإشعال الحروب وترك الكوارث تتفاقم من أجل التخلص مما يوصف بـ"العبء السكاني"، في ظل نقص الموارد على الأرض.

المصدر: نيويورك بوست