روسيا تعاني نفاد المسيرات الإيرانية

ويأتي نقص المسيرات المفترض في الوقت الذي تقترب فيه الحرب الروسية في أوكرانيا من اتمام عامها الأول، في ظل استمرار القتال الشديد في المناطق الشرقية، حيث تصعد القوات الروسية هجماتها معتمدة بشكل متزايد على الطائرات بدون طيار والصواريخ لمحاولة إضعاف البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء أوكرانيا.

وكانت روسيا تشن هجمات منتظمة بالمسيرات الإيرانية مستهدفة البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، على الرغم من أن الدفاعات الجوية في البلاد أسقطت معظمها. وقالت كييف في ديسمبر / كانون الأول إن روسيا تلقت طلبية من 250 طائرة مسيرة من إيران ، دون أن تحدد من أين حصلت على المعلومات.

وقالت بلومبيرغ نقلا عن أحد المصادر إن روسيا تعمل باستمرار للحصول على المزيد من الطائرات بدون طيار بالإضافة إلى الإمدادات العسكرية الأخرى من إيران ومصادر أخرى.

ومع ذلك فقد يكون تراجع استخدام المسيرات الإيرانية من قبل روسيا سببه الفعلي أن روسيا تحتفظ بالمخزون من أجل الهجمات المستقبلية. وتسعى مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي إلى تعطيل الإمدادات. ويناقش الاتحاد الأوروبي عقوبات وقيود تصدير على سبعة كيانات إيرانية هذا الأسبوع ، بما في ذلك تلك المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ، في الوقت الذي يسعى فيه للتشديد ومنع أي تهرب محتمل وتجاوز لعقوباته.