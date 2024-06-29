منصب الرئيس في إيران.. مهام تنفيذية وصلاحيات مقيدة بموافقة المرشد

تُحسم انتخابات إيران الرئاسية، خلال جولة ثانية في 5 يوليو/تموز، بين المرشحَين الإصلاحي مسعود بيزشكيان والمحافظ المتشدّد سعيد جليلي، بعدما تصدّرا الجولة الأولى التي اتسمت بنسبة مشاركة ضعيفة. وستدور المواجهة بين المرشحين المختلفين تمامًا في توجهاتهما وبرامجهما، وسيكون لهما تأثير على توجه البلاد، بالرغم من الصلاحيات المحدودة الممنوحة للرئيس.

وتقع المسؤولية الأولى في الحكم في البلاد على عاتق المرشد الأعلى الذي يعتبر رأس الدولة. أما الرئيس فهو مسؤول على رأس حكومته عن تطبيق الخطوط السياسية العريضة التي يضعها المرشد الأعلى.

ويعد منصب رئيس الجمهورية ثاني أعلى منصب رسمي بعد المرشد الأعلى، ويتولّى السلطة التنفيذية ما عدا القضايا التي تتعلق بالمرشد مباشرة.

وينفذ الرئيس في إيران الدستور وتدخل في صلاحياته ممارسة السلطة التنفيذية، والإشراف على مجلس الوزراء وتعيين الوزراء، كما ينسق قرارت الحكومة، لكنه ليس القائد الأعلى للقوات المسلحة.