منصب الرئيس في إيران.. مهام تنفيذية وصلاحيات مقيدة بموافقة المرشد
تُحسم انتخابات إيران الرئاسية، خلال جولة ثانية في 5 يوليو/تموز، بين المرشحَين الإصلاحي مسعود بيزشكيان والمحافظ المتشدّد سعيد جليلي، بعدما تصدّرا الجولة الأولى التي اتسمت بنسبة مشاركة ضعيفة. وستدور المواجهة بين المرشحين المختلفين تمامًا في توجهاتهما وبرامجهما، وسيكون لهما تأثير على توجه البلاد، بالرغم من الصلاحيات المحدودة الممنوحة للرئيس.
وتقع المسؤولية الأولى في الحكم في البلاد على عاتق المرشد الأعلى الذي يعتبر رأس الدولة. أما الرئيس فهو مسؤول على رأس حكومته عن تطبيق الخطوط السياسية العريضة التي يضعها المرشد الأعلى.
ويعد منصب رئيس الجمهورية ثاني أعلى منصب رسمي بعد المرشد الأعلى، ويتولّى السلطة التنفيذية ما عدا القضايا التي تتعلق بالمرشد مباشرة.
وينفذ الرئيس في إيران الدستور وتدخل في صلاحياته ممارسة السلطة التنفيذية، والإشراف على مجلس الوزراء وتعيين الوزراء، كما ينسق قرارت الحكومة، لكنه ليس القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وينص الدستور الإيراني، على أن رئيس الجمهورية يتولّى رئاسة السلطة التنفيذية، ما عدا القضايا التي تتعلق بالمرشد مباشرة.
ويوجه الرئيس حكومته لتنفيذ القوانين التي يشرّعها البرلمان ونتائج الاستفتاءات، ويوقع على الاتفاقيات مع الدول الأخرى، ويعيّن السفراء ويوافق عليهم أو يرفضهم.
ويتولّى رئيس البلاد قضايا البرمجة والميزانية والتوظيف، ويختار الوزراء، شرط أن يوافق البرلمان عليهم بعد ذلك، كما يمكنه عزلهم.
يشغل المرشد الأعلى في إيران منصبه مدى الحياة، ويتمتع بسلطات مطلقة تتفوق على جميع السلطات الدستورية الأخرى في البلاد، فيما يعطي الدستور لرئيس الجمهورية صلاحيات تنفيذية مقيّدة، ويتولّى المنصب لمدة 4 سنوات فقط، قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتبقى معظم صلاحيات الرئيس مقيّدة بموافقة المرشد الأعلى، أو موافقة مجلس البرلمان.
وينص الدستور الإيراني على أن رئيس الجمهورية مسؤول أمام الشعب والقائد ومجلس الشورى، في نطاق صلاحياته ووظائفه.
ويوقع رئيس الجمهورية على مقررات مجلس الشورى الإسلامي، وعلى نتيجة الاستفتاء العام بعد مرورها بالمراحل القانونية، وعليه أن يسلمها للمسؤولين لتنفيذها.
وفي حالات خاصة، ولمقتضيات الضرورة، وبمصادقة مجلس الوزراء، يحق لرئيس الجمهورية تعيين ممثل خاص له أو عدة ممثلين وتحديد صلاحياتهم. وفي هذه الحالات، تعد القرارت التي يتخذها الممثل أو الممثلون المذكورون بمثابة قرارات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
ويقوم المعاون الأول لرئيس الجمهورية بمهمة إدارة جلسات مجلس الوزراء. ويُوقِّع رئيس الجمهورية أو ممثلة القانوني، بعد مصادقة مجلس الشورى، على المعاهدات والعقود والاتفاقيات والمواثيق التي تبرم بين الحكومة الإيرانية ودول أخرى، وكذلك المعاهدات المتعلقة بالاتحادات الدولية.
ويتولّى رئيس الجمهورية مسؤولية التخطيط والميزانية والأمور الإدارية والتوظيفية للبلاد بشكل مباشر، ويمكن أن يوكل شخصًا آخر لإدارتها.
ويجري تعيين السفراء باقتراح من وزير الخارجية ومصادقة رئيس الجمهورية، ويقوم رئيس الجمهورية بالتوقيع على أوراق اعتماد السفراء، ويتسلم أوراق اعتماد سفراء الدول الأخرى. كما يتولّى رئيس الجمهورية منح الأوسمة الحكومية.