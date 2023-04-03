السيسي ومحمد بن سلمان يؤكدان الحرص المتبادل على تعزيز التعاون

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات بما يعود بالنفع على شعبي البلدين، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتشاور تجاه التطورات والقضايا الإقليمية والدولية.

حاء ذلك خلال زيارة السيسي القصيرة إلى جدة، حيث كان في استقباله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على مائدة السحور، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال السيسي في تغريدة بتويتر بعد الزيارة: "سعدت بلقاء شقيقي سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، وإنني إذ أعبر عن امتناني وتقديري لحُسن الاستقبال والضيافة، أؤكد على عُمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية".

