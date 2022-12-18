التونسيون يرفضون "برلماناً بلا صلاحيات".. و"تلميح" بريطاني بوقف المساعدات يثير مخاوف أوكرانيا

تناولت أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح الأحد، تقاريراً كشفت عن "تلميح" بريطاني بشأن وقف المساعدات لكييف، مما أثار مخاوف أوكرانيا وحلفائها مع دخول الحرب مرحلة أكثر خطورة.

وعلى الجانب الميداني للحرب في أوكرانيا، أوردت الصحف تقاريراً أخرى أفادت بأن روسيا "أجبرت" على وقف إطلاق الطائرات بدون طيار من شبه جزيرة القرم وسط مخاوف من الكرملين بتعرض المنطقة لهجوم أوكراني محتمل.

كما سلطت الصحف الضوء على الشأن التونسي في خضم انتخابات عامة جرت، أمس السبت، شهدت نسبة مشاركة ضئيلة للغاية، وسط تباين في الآراء حول صلاحيات البرلمان المقبل، وذلك في ظل أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد.

التونسيون يرفضون "برلماناً بلا صلاحيات"

وفي تونس، ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن التونسيين أعلنوا رفضهم لـ"برلمان بلا صلاحيات"، في الانتخابات العامة التي جرت أمس، حيث بلغت نسبة المشاركة حوالي 8,8%، بينما وصفت المعارضة العملية الديموقراطية بـ"المهزلة".

وكان التونسيون قد ذهبوا إلى صناديق الاقتراع صباح أمس لانتخاب برلمان جديد. وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أن تونس كانت الدولة الوحيدة التي خرجت من احتجاجات ما يسمى بـ"الربيع العربي" بحكومة ديموقراطية، إلا أن هناك مخاوف من أن "تقضي انتخابات أمس على الديموقراطية وتعزز عودة حكم الرجل القوي".