التونسيون يرفضون "برلماناً بلا صلاحيات".. و"تلميح" بريطاني بوقف المساعدات يثير مخاوف أوكرانيا
تناولت أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح الأحد، تقاريراً كشفت عن "تلميح" بريطاني بشأن وقف المساعدات لكييف، مما أثار مخاوف أوكرانيا وحلفائها مع دخول الحرب مرحلة أكثر خطورة.
وعلى الجانب الميداني للحرب في أوكرانيا، أوردت الصحف تقاريراً أخرى أفادت بأن روسيا "أجبرت" على وقف إطلاق الطائرات بدون طيار من شبه جزيرة القرم وسط مخاوف من الكرملين بتعرض المنطقة لهجوم أوكراني محتمل.
كما سلطت الصحف الضوء على الشأن التونسي في خضم انتخابات عامة جرت، أمس السبت، شهدت نسبة مشاركة ضئيلة للغاية، وسط تباين في الآراء حول صلاحيات البرلمان المقبل، وذلك في ظل أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد.
التونسيون يرفضون "برلماناً بلا صلاحيات"
وفي تونس، ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن التونسيين أعلنوا رفضهم لـ"برلمان بلا صلاحيات"، في الانتخابات العامة التي جرت أمس، حيث بلغت نسبة المشاركة حوالي 8,8%، بينما وصفت المعارضة العملية الديموقراطية بـ"المهزلة".
وكان التونسيون قد ذهبوا إلى صناديق الاقتراع صباح أمس لانتخاب برلمان جديد. وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أن تونس كانت الدولة الوحيدة التي خرجت من احتجاجات ما يسمى بـ"الربيع العربي" بحكومة ديموقراطية، إلا أن هناك مخاوف من أن "تقضي انتخابات أمس على الديموقراطية وتعزز عودة حكم الرجل القوي".
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يصادق الرئيس التونسي، قيس سعيد، الذي أطاح بالحكومة في يوليو من العام الماضي وأجرى منذ ذلك الحين إجراءات استثنائية شملت تعديلات دستورية، على هيئة تشريعية جديدة تشهد القليل من الصلاحيات مع أحزاب سياسية ضعيفة.
ودعا سعيد الشعب التونسي للتصويت "بقلوبكم وضميركم لاستعادة حقوقكم المشروعة في العدالة والحرية"، كما حذر من دعم "أولئك الذين أساءوا استخدام السلطة واستنزفوا موارد البلاد القيمة بعد رشوة الناس لانتخابهم بموجب قانون الانتخابات القديم".
ونقلت "الغارديان" عن ممثلي المعارضة والأحزاب السياسية الرئيسية قولهم إن أحزابهم قاطعت التصويت، الذين وصفوه بأنه "غير ديموقراطي". وأضافوا أن الانتخابات، التي تجري في ظل أزمة اقتصادية تغذي الفقر، ترقى إلى "مهزلة حقيقية".
وفي هذا الصدد، نقلت الصحيفة عن هاميش كينير، وهو خبير في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قوله: "تونس هي آخر قطعة دومينو تسقط في المنطقة. لكن بالنظر إلى الأمام، لا يوجد شيء حتمي."
وأضاف كينير، في حديثه مع الصحيفة: "قد يكون سعيد هو المهيمن الآن، لكنه قد يواجه معارضة محلية شديدة لخططه لإدخال إصلاحات اقتصادية هيكلية. لكن في الوقت الحالي، يبدو أن أولئك الذين يدعمون الرئيس التونسي ينجذبون إلى اليقين الذي يقدمه."
بدوره، قال الأستاذ صفوان المصري، عميد "جامعة جورج-تاون في قطر"، للصحيفة: "ما جعل سعيد شعبيًا، وحصن سلطاته الرئاسية، هو أن التونسيين فقدوا صبرهم مع قادتهم المنتخبين، حيث شاهدوا تسع حكومات متعاقبة خلال 10 سنوات تصدر وعودًا كبيرة وتتعثر باستمرار، لا سيما على الصعيد الاقتصادي."
في غضون ذلك، قالت الصحيفة إنه بالنسبة للبعض، يعتبر القانون الانتخابي الجديد الذي يحكم التصويت ابتكارًا من شأنه أن يقضي على سلطة الأحزاب السياسية الفاسدة التي دمرت الاقتصاد التونسي، وقوضت العدالة، وجعلت تجربة البلاد الديموقراطية، التي استمرت 10 سنوات، مجرد سخرية.
وأضافت أنه بالنسبة للآخرين، فستكون العملية الانتخابية نابعة من بنات أفكار غير شرعية لرئيس له تطلعات استبدادية خاصة به. وتابعت: "قد يُنظر إلى ذلك على أنه تقديم مجموعة من البرلمانيين يُنظر إليهم على أنهم أكثر تمثيلاً لمقاطعاتهم من البرلمانات التونسية السابقة، أو أن البرلمان سيكون غرفة صغيرة ستفرض القليل من الضوابط على حكم سعيد الفردي."
وأردفت الصحيفة: "قد تكون الخطوة التالية في خطة سعيد هي إزالة الفساد وإعادة تونس إلى الازدهار والأهداف الأصلية لثورة 2011، أو أنها المحطة التالية في طريق الخراب السياسي والاقتصادي الذي يلوح في الأفق."
وحول مقاطعة التصويت، حذر بعض المحللين، وفقاً للصحيفة، من أن ترك الانتخابات يخاطر بالتنازل عن الميدان بأكمله لأنصار سعيد، ومن بينهم العديد من المرشحين.
ورأت الصحيفة أنه من المتوقع أن يكون البرلمان الجديد منقسماً وفوضويًا وغير منتج، كما أنه لن يقدم سوى القليل من الضوابط على سلطة الرئيس.
"تلميح" بريطاني يثير مخاوف أوكرانيا
ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن رئيس الوزراء، ريشي سوناك، قد أثار مخاوف من أن لندن ستسحب مساعداتها العسكرية لكييف، وذلك في الوقت الذي تدخل فيه الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة حرجة.
وقالت الصحيفة إن سوناك "ألمح" إلى أن حكومته قد تكون "مترددة" في التزامها بتزويد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية، مما أثار مخاوف كييف وحلفائها الغربيين كون بريطانيا ثاني أكبر مانح للبلد الذي مزقته الحرب، بعد الولايات المتحدة، فيما يتعلق بتوريد الأسلحة.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن محللين قولهم، إن الحرب في أوكرانيا قد دخلت الآن مرحلة أكثر خطورة من أي وقت مضى، كما أن قدرة كل جانب على إعادة التسلح ستكون حاسمة في النتيجة النهائية للقتال.
وتجدر الإشارة إلى أن بريطانيا لا تزال ثابتة في دعمها لأوكرانيا، حيث خصصت الحكومة 2.3 مليار جنيه إسترليني (حوالي 2.8 مليار دولار) كمساعدات عسكرية لكييف حتى الآن، كما أنها تعهدت بمضاهاة تلك المساعدات في عام 2023.
وتستضيف بريطانيا أيضًا برنامجًا تدريبيًا، بدعم عدد من الحلفاء، بهدف تدريب 10 آلاف موظف أوكراني جديد كل 120 يومًا. ومع ذلك، قد يكون هذا الالتزام بدعم جهود كييف الحربية ضد روسيا على وشك التغيير، بحسب ما ذكرته "ديلي إكسبريس".
ووفقاً لتقرير الصحيفة، علم نيكولاس وات، مراسل هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي"، أن سوناك طلب تقييمًا و"برنامج محاكاة" لتطورات الحرب في أوكرانيا. وشبّه مصدر في الحكومة البريطانية المحاكاة بلوحة تحكم "غولدمان ساكس" للحرب وكيفية استخدام الإمدادات العسكرية البريطانية.
وقالت "ديلي إكسبريس" في تقريرها إن طلب سوناك "المفاجئ" قد تسبب في إثارة الذعر في الوسط السياسي البريطاني، حيث تدخل الحرب الأوكرانية فصل الشتاء وربما مرحلة حاسمة، مشيرة إلى أن التقييم المستند إلى البيانات يهدف إلى دراسة تطورات الحرب وأهمية المساهمات العسكرية البريطانية هناك.
في المقابل، نفى مسؤول في الحكومة البريطانية التلميحات السابقة، وأكد أن سوناك يدعم أوكرانيا بقوة. يأتي ذلك في وقت وجهت فيه كييف نداءً ملحاً للحصول على مزيد من الأسلحة، حيث يسعى الجيش الأوكراني إلى توجيه ضربة حاسمة للقوات الروسية.
تحول استراتيجي روسي.. واجتماع نادر لبوتين
سلطت مجلة "نيوزويك" الأمريكية الضوء على ما اعتبرته تحولاً جذرياً في استراتيجية روسيا فيما يتعلق بالطائرات بدون طيار التي تستهدف البنية التحتية لأوكرانيا، مشيرة إلى أن موسكو "أُجبرت" على تغيير موقع إطلاق المسيرات من شبه جزيرة القرم بسبب مخاوف تعرض المنطقة لخطر هجوم أوكراني محتمل.
ونقلت المجلة عن تقرير أصدرته وزارة الدفاع البريطانية أمس السبت، قوله إن موسكو "أوقفت" إطلاق الطائرات بدون طيار من شبه جزيرة القرم، موضحاً أنه تم نقل مواقع إطلاقها إلى منطقة كراسنودار بجنوب روسيا.
وأشارت وزارة الدفاع البريطانية في تقريرها الأخير إلى كيفية قيام روسيا بتصعيد حملتها من الضربات بعيدة المدى على البنية التحتية الأوكرانية، والتي تألفت في الغالب من صواريخ تطلق من الجو والبحر، بالإضافة إلى المسيرات الانتحارية التي حصلت عليها من إيران، والمعروفة باسم "كاميكازي".
ووفقاً لـ"نيوزويك"، قال التقرير البريطاني إنه بالإضافة إلى إبعاد الخطر عن شبه جزيرة القرم، تعد خطوة الكرملين "مناسبة لإعادة الإمداد من نقطة وصول الأسلحة المحتملة من روسيا عبر منطقة أستراخان". ويأتي التقرير في الوقت الذي نفذت فيه موسكو حملة صاروخية واسعة النطاق، يوم الجمعة، ضد البنية التحتية للطاقة الأوكرانية.
وقال "معهد دراسات الحرب"، ومقره واشنطن، إن الضربات تهدف إلى إثارة "استياء مجتمعي في أوكرانيا، لكنها من غير المرجح أن تكسر الإرادة الشعبية." وأضاف أنه في حين أن الضربات تشكل تهديدًا للمدنيين الأوكرانيين، إلا أنها "لا تعمل على تحسين قدرة القوات الروسية على القيام بعمليات هجومية في أوكرانيا."
في سياق متصل، قام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزيارة نادرة مفاجئة لمقر مركز العمليات الخاص بالحرب الأوكرانية واجتمع مع كبار ضباط الجيش، في خطوة اعتبرتها صحيفة "نيويورك تايمز" إشارة إلى تحول من موقفه العام الذي يتسم بعدم التدخل إلى حد كبير، إلى دور أكثر نشاطًا في التخطيط للحرب.
وكان الكرملين قد صرح أمس في بيان بأن بوتين زار، الجمعة، المقر العسكري في مكان لم يكشف عنه، كما أنه ترأس اجتماعاً عاماً مع كبار الضباط الروس وعقد اجتماعات منفصلة مع قادة مختلفين.
وقالت الصحيفة الأمريكية إنه نظرًا لأن الحملة العسكرية الروسية عانت من سلسلة من "نكسات مؤلمة ومحرجة"، فقد نأى بوتين بنفسه عن الأخطاء الفادحة لجنرالاته لأنه لا يرغب في ربط نفسه بالهزيمة، مشيرة إلى أن الزعيم الروسي طالما حافظ على هدوئه.
وأضافت الصحيفة: "على سبيل المثال، لم يعلق بوتين علنًا على انسحاب جيشه من مدينة خيرسون الاستراتيجية بجنوب أوكرانيا. كما أنه لم يقم بزيارات عامة إلى الخطوط الأمامية أو حتى المناطق التي استولت عليها روسيا."
ونقلت الصحيفة عن المحلل العسكري الروسي، يوري فيودوروف، قوله إن إن اجتماع الجمعة أظهر تحولًا في نهج بوتين. وأضاف أن الاجتماع يبعث برسالة مفاداها أن الزعيم الروسي "هو المسؤول كما أنه مهتم بتطورات الحرب".
وفي مقابلة هاتفية مع "نيويورك تايمز"، صرح فيودوروف: "لقد أظهر بوتين أنه مسؤول عن الوضع في الجبهة. هذا ليس من قبيل الصدفة في ضوء التقارير التي تفيد بأن روسيا قد تكون مستعدة لشن هجوم جديد في أوكرانيا."
وقال محللون آخرون للصحيفة إنه إلى جانب العرض المسرحي المصمم لإظهار أنه في موقع السيطرة، خدم الاجتماع عددًا من الأهداف الأخرى لبوتين، حيث شكل اللقاء فرصة نادرة له للظهور مع كبار قادته، بما في ذلك وزير الدفاع، سيرجي شويغو، ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف، وذلك بعد شائعات الخلافات فيما بينهم.