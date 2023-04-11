الإليزيه يلطف الأجواء: نتقاسم مع أمريكا قيمًا مشتركة

لطّفت الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، الأجواء بين قصر الإليزيه والبيت الأبيض، عقب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته للصين، والتي أكد فيها رفضه تبعية أوروبا للولايات المتحدة أو الصين، وقال "لا ينبغي لأوروبا التكيف مع الإيقاع الأمريكي".

وقالت الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، "بالنسبة لعلاقات قصر الإليزيه والبيت الأبيض، فإن الرئيس إيمانويل ماكرون أكد مرارًا أن الولايات المتحدة حليفة ونتقاسم معها قيمًا مشتركة".

إلا أنها أشارت بأن العمل مع الصين يعتبر "ضروريًّا لخفض التوترات العالمية" وأن تعدد الأقطاب الفاعلة دوليًّا يعد أفضل طريقة للتعامل مع الصين.

وبينت أن سيادة أوروبا "ضرورية للتوازنات العالمية"، في تأكيد لتصريحات ماكرون، التي جاء فيها، إنه "لا ينبغي جر أوروبا نحو صراع بين الولايات المتحدة والصين، بسبب تايوان، كما لا ينبغي لها التكيف مع الإيقاع الأمريكي".