ماذا نعرف عن مبادرة السلام الصينية لإنهاء الحرب في أوكرانيا؟

قال مسؤول أوكراني رفيع المستوى، يوم الأربعاء، إن الحكومة الصينية "لم تتشاور مع كييف" أثناء إعداد خطتها المقترحة للسلام.

وكشف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الذي التقى كبير مسؤولي الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي في ألمانيا، الثلاثاء، أن الأخير "أبلغه بعناصر أساسية لخطة السلام الصينية".

وأضاف كوليبا: "ننتظر استلام هذا النص لدراسته بالتفصيل، لأننا لا نستطيع استخلاص النتائج بعد استعراض شفهي فقط".

من جهته، حذّر المسؤول الأوكراني الكبير، يوم الأربعاء، من أن "أي خطة سلام يجب ألا تتجاوز الخطوط الحمر التي وضعتها كييف، بما في ذلك عدم التنازل عن مناطق لروسيا التي تحتل أراضي في شرق البلاد وجنوبها، لا سيما شبه جزيرة القرم".

"لن تكون هناك مساومة على أي أرضٍ أوكرانية، لقد سبق وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي ذلك بوضوح.

وأوضح المسؤول أنه "بالنسبة لأوكرانيا، الخطوط الحمرهي مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام وحدة الأراضي الأوكرانية".

وشدد على أنه "لن تكون هناك مساومة على أي أرضٍ أوكرانية، لقد سبق أن قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي ذلك بوضوح"