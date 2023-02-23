ماذا نعرف عن مبادرة السلام الصينية لإنهاء الحرب في أوكرانيا؟
أعلنت الصين أنها ستكشف قريباً عن وثيقة تتضمن تفاصيل خطة لإحلال السلام في أوكرانيا، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للحرب.
الإعلان الصيني جاء على لسان كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي في وقت سابق من هذا الأسبوع في مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث قال إن الوثيقة ستسلط الضوء على نهج يهدف إلى حل سلمي للصراع والوقوف ضد الحرب النووية أو تعريض أمن المنشآت النووية المدنية للخطر، واحترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول.
وقال: "نحن لا نريد صب الزيت على النار ، ونحن ضد جني الفوائد من هذه الأزمة .. هذه الحرب يجب ألا تستمر".
وقوبل الاقتراح الصيني بالتشكيك في الولايات المتحدة وأوروبا.
ماذا نعرف حتى الآن:
الصين: "محايدة وبناءة"
وانغ يي التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء في موسكو، ونقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) قوله: "ستلتزم الصين ، كما فعلت دائمًا ، بشدة بموقف موضوعي وحيادي ، وستلعب دورًا بناء في التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين للصحفيين في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "بخصوص قضية أوكرانيا ... ستواصل الصين تعزيز محادثات السلام ، والمساهمة بأفكارها من أجل تسوية سياسية للأزمة ، والانضمام إلى المجتمع الدولي لتعزيز الحوار والتشاور. ، زمعالجة مخاوف جميع الأطراف والسعي لتحقيق الأمن المشترك ".
نفي روسي
رغم الإعلان الصيني إلا أن الموقف الروسي الرسمي ينفي وجود أي محادثات تنطوي على خطة لحل الصراع سلميا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "نلاحظ تصريحات بعض السياسيين الغربيين وتقارير وسائل الإعلام بشأن نوع من" خطة السلام الصينية .. كالعادة ، يشوهون الصورة الحقيقية ".
أطلَعنا الشركاء الصينيون على وجهات نظرِهم حول الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية ، بالإضافة إلى مقاربات التسوية السياسية لها.
وأضافت "لم يكن هناك حديث عن أي خطة منفصلة".
أوكرانيا متمسكة بـ"الخطوط الحمراء"
قال مسؤول أوكراني رفيع المستوى، يوم الأربعاء، إن الحكومة الصينية "لم تتشاور مع كييف" أثناء إعداد خطتها المقترحة للسلام.
وكشف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الذي التقى كبير مسؤولي الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي في ألمانيا، الثلاثاء، أن الأخير "أبلغه بعناصر أساسية لخطة السلام الصينية".
وأضاف كوليبا: "ننتظر استلام هذا النص لدراسته بالتفصيل، لأننا لا نستطيع استخلاص النتائج بعد استعراض شفهي فقط".
من جهته، حذّر المسؤول الأوكراني الكبير، يوم الأربعاء، من أن "أي خطة سلام يجب ألا تتجاوز الخطوط الحمر التي وضعتها كييف، بما في ذلك عدم التنازل عن مناطق لروسيا التي تحتل أراضي في شرق البلاد وجنوبها، لا سيما شبه جزيرة القرم".
"لن تكون هناك مساومة على أي أرضٍ أوكرانية، لقد سبق وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي ذلك بوضوح.
وأوضح المسؤول أنه "بالنسبة لأوكرانيا، الخطوط الحمرهي مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام وحدة الأراضي الأوكرانية".
وشدد على أنه "لن تكون هناك مساومة على أي أرضٍ أوكرانية، لقد سبق أن قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي ذلك بوضوح"
الغرب متشكك
على الجانب الغربي ـ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والناتو ـ تم تلقي الإعلان الصيني بالكثير من الشك وسط مخاوف لدى القادة الغربيين من أن هذه محاولة مستترة من قبل بكين لتقديم دعم لحليفتها المقربة موسكو ، في فترة وصلت فيها التوترات بين الغرب وكلا البلدين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
والتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع وانغ يي يوم السبت و"حذر من العواقب إذا قدمت الصين دعمًا ماديًا لروسيا أو مساعدة في التهرب النظامي من العقوبات".
وقال بلينكين في مقابلة يوم الأحد: "كنا نراقب هذا عن كثب للغاية. بالنسبة للجزء الأكبر ، انخرطت الصين في تقديم دعم خطابي وسياسي ودبلوماسي لروسيا ، لكن لدينا معلومات تثير قلقنا من أنها تفكر في تقديم دعم فتاك لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا. وكان من المهم بالنسبة لي أن أشارك بوضوح شديد مع وانغ يي أن هذه ستكون مشكلة خطيرة ".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "نحتاج إلى مزيد من الأدلة على أن الصين لا تعمل مع روسيا ، ولا نرى ذلك الآن".
كما أعرب رئيس الناتو ينس ستولتنبرج عن قلقه من أن الصين قد تسلح روسيا ضد أوكرانيا. كما نشعر بقلق متزايد من أن الصين ربما تخطط لتقديم دعم فتاك للحرب الروسية.