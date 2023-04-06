مجلس القيادة اليمني يبحث مع وزير الدفاع السعودي جهود "إحياء مسار السلام"

اجتمع مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم الخميس، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، لبحث مستجدات الجهود الرامية لإحياء مسار السلام في البلاد من خلال عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وجرى أيضا خلال اللقاء بحسب الوكالة بحث مسار الاصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بدعم من المملكة، والحلفاء الاقليميين، والشركاء الدوليين.

وأكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، خلال اللقاء التزام المملكة بدعم اليمن وقيادته السياسية، لتحقيق تطلعات شعبه في السلام والامن والاستقرار.

