خبير سعودي عن محادثات جدة: مشاكل السودان تستدعي أكثر من حوار

وحول ذلك، اعتبر المحلل السياسي والمستشار في مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور علي خشيبان في حديث لـ"إرم نيوز"، أن وقف الحرب تماما في السودان ليس بالأمر الهين على الأقل في الوقت الراهن، وأن الأمر قد يستدعي لأكثر من لقاء وأكثر من حوار، مبينا أنه من الطبيعي أن لا تكون هناك مناقشة لوقف الحرب بسبب ما وصفه "طبيعة الخلافات العميقة بين المتنازعين"، وهي مرتبطة بتفرعات كبيرة في الداخل السوداني، وفق تعبيره.

ورغم ذلك، إلا أن المحلل السياسي أكد على أهمية مراعاة مسألة عامل الوقت في هذا الصراع الذي فاقم من معاناة الشعب السوداني، وفي ذات الإطار لفت خشيبان إلى أن الوقت لا يزال مبكرا لمناقشة التسوية السياسية نظرا للوضع المحتدم ولطبيعة الخلاف التراكمي بين الفريقين، الذي سيكون من الصعب بمكان تهدئته في هذه المرحلة، حسب تعبيره.