قرار قضائي عراقي بشأن حارق المصحف في السويد (وثيقة)

أصدر القضاء العراقي، يوم الخميس، أمرا للسلطات من أجل العمل على استرداد مواطن عراقي يقيم في السويد أقدم على حرق المصحف وخلف تنديدا عالميا واسعا.

وكشفت وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمرا موجها إلى وزارة الداخلية، وبالضبط إلى مديرية الشرطة العربية والدولية بشأن حارق المصحف.

وأشارت المذكرة العراقية إلى القبض على المتهم الذي يحمل اسم سلوان صباح متي موميكا.

وأكدت المذكرةبملاحقة المتهم خارج العراق على خلفية التهمة الموجهة إليه وفقا للقانون العراقي.

وحثت المذكرة السلطات، على إشعار القضاء العراقي في حالة القبض على المتهم لمباشرة الإجراءات ضده.

وكان سلوان، وهو لاجئ عراقي في السابعة والثلاثين من عمره، قد أثار غضبا واسعا في العالم الإسلامي، بعدما أحرق في أواخر يونيو الماضي نسخة من المصحف في السويد.

وفي وقت لاحق، وجهت الشرطة السويدية اتهاما للضالع في حرق المصحف بالتحريض ضد جماعة عرقية أو قومية.