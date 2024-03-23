ما دلالات توقيت الهجمات الدامية في موسكو؟

الليلة الدامية الأخيرة التي شهدتها العاصمة الروسية موسكو وراح ضحيتها قرابة 115 قتيلاً حتى الآن، تعيد بنا الذاكرة إلى ما قبل انتخابات العام 2000، حين قتل 300 روسي بتفجيرات بعدة مناطق من البلاد واتهمت المعارضة بوتين بتدبير الهجمات لرفع شعبيته عقب تحركه بشكل سريع ضد الشيشان، والفوز برئاسة روسيا بانتخابات ذات العام.

وفي العام 1999، عاشت روسيا تقلبات سياسية غير مسبوقة، حيث عانى الرئيس الروسي حينها بوريس يلتسن من مشاكل صحية، أجبرته على الراحة لمرات عديدة، بينما لم يتردد في خضم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أثرت على البلاد، في إحداث تغييرات حكومية متكررة عمد خلالها لإقالة العديد من رؤساء الوزراء قبل أن يعين بنهاية المطاف فلاديمير بوتين بهذا المنصب.

ترجيحات

اللافت في هذا الهجوم الأخير الذي تبناه تنظيم "داعش خراسان" جاء بعد أقل من أسبوع على فوز بوتين بولاية رئاسية جديدة لمدة 6 سنوات، ففي الوقت الحالي على الأقل لا يحتاج بويتن إلى شعبية، الأمر الذي دفع خبراء ومحللين للترجيح بأن المعارضة دخلت خط التخريب مجددًا لمحاولة ضرب نتائج الانتخابات وإرباك الوسط الروسي الذي لا يزال يعيش الأجواء الانتخابات.