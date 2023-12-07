هل يؤثر غياب السنوار على حماس بعد تعهد إسرائيل بتصفيته؟

أثار غياب رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التساؤلات بشأن تأثر الحركة من ذلك، خاصة في ظل التعهدات الإسرائيلية باستهدافه سواء بالاغتيال أو الاعتقال.

وتعتبر إسرائيل اغتيال السنوار هدفًا رئيسًا ومهمًا لها، خاصة وأن المؤسسات الأمنية والعسكرية تعتبره المسؤول الأول في قطاع غزة، والعقل المدبر لأحداث السابع من أكتوبر التي سبقت اندلاع الحرب على قطاع غزة.

القضاء على السنوار

ويقول الجيش الإسرائيلي، إن "اجتياحه البري لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة يأتي للقضاء على قيادة حماس التي انتقلت من غزة للجنوب".

وخانيونس مسقط رأس السنوار والقائد العام للجناح المسلح لحماس محمد الضيف.

وقبل ذلك، كان الجيش الإسرائيلي يدعي وجود قيادة حماس أسفل مستشفى الشفاء.

والليلة الماضية، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الجيش الإسرائيلي طوق السنوار بغزة"، مضيفًا: "الجيش يحاصر منزل زعيم حماس، قد لا يكون متحصنا في منزله ويمكنه الهروب؛ لكن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن نمسك به".

وتباينت آراء المحللين السياسيين بشأن إمكانية تأثير غياب السنوار على حركة حماس من الناحيتين السياسية والعسكرية، على الرغم من أن محتجزين إسرائيليين أكدوا عقب الإفراج عنهم من غزة أنهم التقوا السنوار وتحدثوا معه.