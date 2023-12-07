هل يؤثر غياب السنوار على حماس بعد تعهد إسرائيل بتصفيته؟
أثار غياب رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التساؤلات بشأن تأثر الحركة من ذلك، خاصة في ظل التعهدات الإسرائيلية باستهدافه سواء بالاغتيال أو الاعتقال.
وتعتبر إسرائيل اغتيال السنوار هدفًا رئيسًا ومهمًا لها، خاصة وأن المؤسسات الأمنية والعسكرية تعتبره المسؤول الأول في قطاع غزة، والعقل المدبر لأحداث السابع من أكتوبر التي سبقت اندلاع الحرب على قطاع غزة.
القضاء على السنوار
ويقول الجيش الإسرائيلي، إن "اجتياحه البري لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة يأتي للقضاء على قيادة حماس التي انتقلت من غزة للجنوب".
وخانيونس مسقط رأس السنوار والقائد العام للجناح المسلح لحماس محمد الضيف.
وقبل ذلك، كان الجيش الإسرائيلي يدعي وجود قيادة حماس أسفل مستشفى الشفاء.
والليلة الماضية، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الجيش الإسرائيلي طوق السنوار بغزة"، مضيفًا: "الجيش يحاصر منزل زعيم حماس، قد لا يكون متحصنا في منزله ويمكنه الهروب؛ لكن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن نمسك به".
وتباينت آراء المحللين السياسيين بشأن إمكانية تأثير غياب السنوار على حركة حماس من الناحيتين السياسية والعسكرية، على الرغم من أن محتجزين إسرائيليين أكدوا عقب الإفراج عنهم من غزة أنهم التقوا السنوار وتحدثوا معه.
صاحب القرار
وقال المحلل السياسي جهاد حرب، إن "السنوار حول حماس من حركة مؤسساتية إلى جهة تابعة له بشكل مباشر، الأمر الذي يجعل الحركة تتأثر بأي حدث يتعرض له زعيمها في غزة"، لافتًا إلى أن ذلك لم يكن في السابق.
وأوضح حرب لـ"إرم نيوز"، أن "حماس كانت في السابق لا تعتمد على حكم الفرد الواحد؛ إلا أن السنوار وبعد توليه زمام الأمور بغزة تمكن من جعل نفسه مركزية للحركة، إذ أصبح صاحب القرار الوحيد".
وأضاف: "يمكن اعتبار السنوار أول شخصية في حماس بعد مؤسسي الحركة نجح في جمع القيادة العسكرية والسياسية تحت حكمه"، لافتًا إلى أن هناك تناغما كبيرا بينه وبين القائد العام للجناح المسلح وتنسيقا عالي المستوى.
وتابع: "بتقديري السنوار هو الشخصية الوحيدة في حماس التي تتخذ القرارات الحاسمة، وهو صاحب كلمة الفصل فيما يتعلق بالسلم والحرب، وبالتالي غيابه يؤثر بشكل كبير على حماس وجناحها المسلح ويربكها بساحة المعركة".
واستدرك حرب: "لكن وصول الجيش الإسرائيلي للسنوار صعب للغاية، فهو محاط بتدابير أمنية شديدة ومتوارٍ عن الأنظار في مكان مجهول، علاوة على أن تجربته في السجون الإسرائيلية أكسبته دراية في التعامل مع إسرائيل".
بدائل قيادية
في المقابل، يرى المحلل السياسي أحمد عوض، أنه "من المستبعد أن تتأثر حركة حماس بغياب السنوار أو باغتياله أو اعتقاله"، مشيرًا إلى أن "الحركة عملت منذ تأسيسها على إيجاد البدائل القيادية وتقوم بالأساس على التسلسل الهرمي بالمناصب".
وأضاف عوض لـ"إرم نيوز"، أن "الحركة وبسبب ظروف صراعها مع إسرائيل لديها على الدوام بدائل قيادية، وتعمل من خلال العديد من المؤسسات الداخلية، التي توفر لها القدرة والمرونة على التعامل مع كافة الظروف والتحديات".
وأوضح عوض، أن "غياب السنوار له تأثير معنوي على الحركة وأنصارها، وأي معلومات بشأنه يمكن أن ترجح كفة إسرائيل على حساب حماس؛ لكنها لن تؤدي إلى انهيار الحركة وتفككها"، متابعًا: "هناك العديد من الشخصيات البديلة لقائد الحركة بغزة".
وأشار إلى أنه "بالرغم من التغييرات التي أجراها زعيم حماس داخل الهرم القيادي للحركة بغزة، واستفراده بالحكم والقرارات بالقطاع؛ إلا أن الحركة يمكنها وبشكل سريع تدارك مسألة غيابه وإيجاد قيادة بديلة لها لإدارة الحرب مع إسرائيل".
وتابع عوض: "بتقديري إسرائيل لن تنجح في الوصول للسنوار، فهي لا تعرف أين مكانه ولا تمتلك أي معلومة عن طبيعة تحركاته، فهي كانت تبحث عنه داخل غزة ثم زعمت أنه انتقل لخانيونس، وهذا تخبط واضح لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية".
وزاد: "نتنياهو يأمل في الوصول للسنوار من أجل إنهاء الحرب وتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية وأمنية كبيرة؛ إلا أن ذلك صعب للغاية وسيكون بمثابة الضربة القاسية جدًا لحماس، ويحتاج من إسرائيل الدخول إلى الأنفاق"، وفق تقديره.