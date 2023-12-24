عالم المصريات السيسي لـ"إرم نيوز": الإعلان عن وجود كائنات فضائية مهم للبشرية

كشف عالم المصريات الدكتور وسيم السيسي، العديد من الأسرار عن الأهرام، والمصريين القدماء، قائلًا إن مصر تمتلك ثلث آثار العالم، وإنها "ثروة حضارية هائلة يجب الحفاظ عليها وتوثيقها على نحو مناسب".

الطبيب والجرَّاح السيسي، تطرق في حواره مع "إرم نيوز"، إلى عدد من القضايا والآراء الإشكالية ومنها الموقف من الحملة الفرنسية على مصر، والاعتقاد بوجود كائنات في كواكب أخرى، وقال في الحوار إن الإعلان عن وجود كائنات فضائية ستكون له آثار عميقة على البشرية.

كما تطرق إلى وضع المرأة في مصر القديمة، مشيرًا إلى أنه كان أفضل مما هو عليه في كثير من المجتمعات الحديثة، وأنها كانت تتمتع بمكانة اجتماعية وقانونية.

وتاليا نص الحوار:

كيف بدأت رحلتك في علم المصريات؟

في العام 1970، ذهبتُ إلى إنجلترا لتحضير الدكتوراة، وكنتُ مهتمًا بالشأن العام والكتابة بصحيفة "الديلي ميل"، لكن الحدث الأبرز الذي دفعني للاهتمام بهذا المجال، هو صدمتي من ردّ رجل نيجيري على آخر إنجليزي كان يتحدث عن عظمة الحضارة البريطانية بتفاخر وتباهٍ.

ففي مؤتمر علمي، تحدث الإنجليزي عن حضارة بلاده، فقاطعه النيجيري وقال له إن "الحضارة الأوروبية نشأت من الحضارة المصرية القديمة"، فغضب الإنجليزي وسأله عن دليله، فأجابه النيجيري بأسماء بعض الفلاسفة والعلماء الذين درسوا في مصر القديمة، فصفق له الحضور، وشعرتُ حينها بالخجل؛ لأنني لم أكن على دراية بتاريخ بلادي.

وفي مجلس العموم البريطاني، طالب أحد النواب برفض طلب رد رخصة قيادة الأمير فيليب، فرفض رئيس المجلس، وقال: "لن نردها حتى لو على رأسه ريشة".

وأخبرتُ حينها أحد أصدقائي البريطانيين أن المصريين يستخدمون تعبير "على رأسه ريشة" للدلالة على شخص مهم، حيث تُعدُّ "ريشة" رمزًا للعدالة والمساواة في الحضارة المصرية القديمة.

ماذا فعلت بعد العودة من إنجلترا؟

بعد عودتي من إنجلترا، بدأتُ في دراسة الحضارة المصرية القديمة ونشر مقالات عن اكتشافاتي في صحيفتي "الأهرام" و"روز اليوسف".

وتضمنت المقالات معلومات عن إنجازات الحضارة المصرية القديمة، مثل أول عملية مياه بيضاء وأول معاهدة سلام وأول سلم موسيقي، بالإضافة إلى وجود بعض الكلمات المصرية القديمة في اللغة العربية.