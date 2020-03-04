النساء أقوى من الرجال في مواجهة كورونا (فيديو)

تمكنت هذه العجوز من التغلب على فيروس كورونا في عقر داره بمدينة ووهان الصينية.

يبلغ عمر السيدة هو هانيينغ 98 أي مائة عام تقريب لكنها تغلبت على المرض وتم الاحتفاء بها كأكبر المتعافين من كورونا سنا.

القصة تبدو مذهلة وقد يرى بعضهم أنها أشبه بالمعجزة لكن أسرار الجسم البشري أكثر إدهاشا، فلو أصاب المرض رجلا في سن السيدة هو لما كانت له فرص النجاة نفسها فالمعركة البشرية مع فيروس كورونا المستجد تعتمد ليس فقط على عمر وصحة الشخص المصاب ولكن على جنسه.

وحتى الآن تظهر البيانات أن فرص النساء في النجاة من كورونا أعلى من الرجال بكثير حيث بدل معدل وفيات الذكور 2.8٪ ، بينما بلغ معدل وفيات النساء 1.7٪ فقط

وبحسب عالم الفيروسات الألماني توماس بيتشمان يمكن تفسير هذا التفوق عن طريق الوراثة حيث يتم تشفير بعض الجينات ذات الصلة بالمناعة على سبيل المثال الجينات المسؤولة عن التعرف إلى مسببات الأمراض يتم تخزينها على ما يعرف بالكروموسوم إكس وهو ما يمنح تفوقا واضحا للنساء حيث إن لديهن نسختان من الكروموسوم إكس بينما لا يمتلك الرجال سوى نسخة واحدة فقط.

هرمون الاستروجين الأنثوي هو الآخر يساعد النساء في مواجهة الأمراض الفيروسية فبعض الجينات المرتبطة بالمناعة لها أيضًا ارتباط بالاستروجين حيث يتم تشغيل هذه الجينات بواسطة الهرمون الأنثوي.

هنا تؤكد الأنثى أنها أقوى من الرجل في مقاومة كورونا وتلك نقطة جديدة لصالح النساء تثبت أنهن ليسن أضعف من الرجال كما يعتقد كثيرون.